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「繁花」最神秘女人 芳妹：王家衛讓我學會用背演戲

娛樂新聞組／綜合報導
陳溱飾演的「芳妹」全劇幾乎沒露過正臉。(取材自微博)
陳溱飾演的「芳妹」全劇幾乎沒露過正臉。(取材自微博)

王家衛導演的電視劇「繁花」中，有一個最神秘的女人「芳妹」，她全劇幾乎沒露過正臉，引起不少觀眾討論。據悉，芳妹的扮演者是陳溱，她說自己曾在心裡抱怨過王家衛很多次，但後來，陳溱完全理解導演用意，認同不露臉的芳妹是導演很厲害的處理方式。

新京報報導，陳溱在「繁花」中飾演陶陶（陳龍飾）的老婆芳妹，是個很神秘的角色，她只有在最開始出場和接近結局的時候草率地露出了模糊的全貌，在其他劇情中，芳妹比較是背影或只有肩膀出鏡。

其實，從試鏡到確定出演，陳溱一直都不知道芳妹原來是這樣的呈現方式。她曾在心裡犯嘀咕，「是我演得不好嗎？我開始還問導演，後來我也習慣這個不露臉的演法了。」王家衛常對陳溱說的一句話就是，「學會用背部和肩膀演戲」。

「導演的意圖很簡單，導演在用陶陶的視角看芳妹，當芳妹和陶陶是有愛情的，陶陶是可以看到芳妹的。但後來在柴米油鹽的婚姻生活中，陶陶逐漸看不到芳妹的臉，就剩下了一個『老婆』的符號。」陳溱解釋。

陳溱是上海戲劇學院導演系畢業的，畢業後她就陰差陽錯做了演員，「繁花」劇組籌備期，陳溱去劇組面試確認了芳妹這個角色，後來王家衛看過陳溱的簡歷，知道她是上海人、導演系畢業以及有過副導演經歷，於是陳溱成了「繁花」劇組的副導演之一。

對陳溱來說，下個階段最大的目標就是當導演，透過跟王家衛工作的三年，她覺得自己有了很大的收穫和成長。她稱讚王家衛最大的精神就是堅持，「他自己有一個信念，不管有多少聲音在質疑他，他都會堅持。這一點對我的影響非常大。」

「芳妹」陳溱其實是「繁花」劇組的副導演之一。(取材自微博)
「芳妹」陳溱其實是「繁花」劇組的副導演之一。(取材自微博)

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