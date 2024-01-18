我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「韓江配」挑戰台國會龍頭 韓國瑜宣布和江啟臣搭擋角逐

跪壓非裔致死 華州3警無罪還各獲50萬離職金

王家衛「繁花」讓唐嫣狂喝水：你要開始哭了

娛樂新聞組／綜合報導
唐嫣在劇中抱著「寶總」胡歌痛哭。（取材自微博）
唐嫣在劇中抱著「寶總」胡歌痛哭。（取材自微博）

王家衛的電視劇「繁花」日前收官，女星唐嫣在劇中飾演汪小姐，在唐嫣看來「汪小姐是第一批女白領的代表，是一個非常率真、有韌勁和衝勁的女生。過去的三年，我認為我就是汪小姐。」

北京青年報報導，「繁花」中，唐嫣飾演的汪小姐就職於一家外貿公司，一頭卷髮，衣著明艷又時尚，永遠風風火火、熱情洋溢。前期，汪小姐的戲分都是嘻嘻哈哈的，突然有一天，王家衛準備了很多水，不停地讓唐嫣喝水，因為「儂今朝開始要哭了」。

唐嫣要哭的戲，首當其衝就是營救寶總（胡歌飾演）：當時，寶總獨自去了諸暨工廠，汪小姐得知後擔心不已，直接開車前去營救，沒想到半路上卻遭遇車禍。等看到寶總時，汪小姐再也控制不住情感，放聲大哭了起來。「那天拍了一整個晚上，又哭又笑，又喜又悲。收工之後，我兩隻眼睛像金魚眼一樣，很腫。」

有趣的是，原本唐嫣還自信地表示「我的眼淚不會枯竭」，但一遍遍地拍攝之後，她還是忍不住抱水猛灌：「哭戲之後真的會口乾舌燥，它是一件非常傷心傷神的事，需要你全身心地投入。」

這也是唐嫣與胡歌時隔10年後的再度合作，提及合作感受，她表示：「我們之前雖然已經合作過好幾次，但這次又讓我覺得好像是第一次合作，演戲時，我甚至不會有『你是胡歌，我們又合作了』的感覺。我們是十幾年的老朋友了，但對戲時就像跟一個全新的演員合作一樣，我們都從彼此的表演上發現了驚喜。」

胡歌 繁花

上一則

李玟49歲冥誕 李媽媽曝成立全球歌迷會

下一則

「孽子」演員齊聚同志酒吧 孫越最受歡迎

延伸閱讀

「繁花」中最神秘的女人… 芳妹：王家衛讓我學會用背部演戲

「繁花」中最神秘的女人… 芳妹：王家衛讓我學會用背部演戲
一張「海釣券」 讓無交集頂流女神互相關注

一張「海釣券」 讓無交集頂流女神互相關注

昔與胡歌同摔糗事又被提 馬伊琍自嘲「網路有記憶」

昔與胡歌同摔糗事又被提 馬伊琍自嘲「網路有記憶」
無交集頂流女神一夜牽線 虞書欣約唐嫣海釣互相關注了

無交集頂流女神一夜牽線 虞書欣約唐嫣海釣互相關注了

熱門新聞

唐嫣將「汪小姐」一角詮釋得淋漓盡致。(取材自微博)

唐嫣演活「汪小姐」 曾問王家衛為何選她？ 答案好暖心…

2024-01-10 20:32
銀色夫妻林子祥(右)、葉蒨文28年前挺過風風雨雨宣布結婚。（取材自微博）

林子祥當年拋家棄子「扶正」葉蒨文 正宮相隔28年發聲

2024-01-12 20:37
林奕嵐(左)與伊能靜的兒子「小哈利」庾恩利是好友，兩人一同遊歐洲。圖／周子娛樂提供

小王祖賢遊歐曝「親密照」 男友人身分竟是超紅星二代

2024-01-12 17:02
唐嫣氣場全開，讓人想起當年的金鷹女神。(取材自微博)

微博之夜紅毯 楊冪「旗袍開高衩到腿根」…比美劉詩詩、唐嫣

2024-01-13 20:34
胡歌一(中)手牽著唐嫣(右)，一手牽著辛芷蕾(左)上台的畫面成為眾人焦點。(取材自微博)

一手牽唐嫣、一手牽辛芷蕾 胡歌被問：寶總你的水能端平嗎？

2024-01-13 21:33
陳龍(左)被戲稱是「胡歌背後的男人」。(取材自微博)

從瑯琊榜到繁花 陳龍六搭胡歌「當他背後男人」

2024-01-12 01:22

超人氣

更多 >
比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活

比爾蓋茲：AI將在未來五年內 透過這種方式改變生活
好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求

好市多嚴打「會員卡共享」來真的 進店、結帳出現新要求
華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪

華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪
又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元

又是投資騙局 布碌崙班森賀1華女遭詐10萬元
新年第一案矽谷震驚：洛斯蓋圖男涉謀害華裔妻子被捕

新年第一案矽谷震驚：洛斯蓋圖男涉謀害華裔妻子被捕