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魏哲鳴激吻出喘息聲 網友血脈賁張嗨喊「成人」等級

記者杜沛學／綜合報導
黃日瑩(左)和魏哲鳴在「對你不止是喜歡」中CP感超強，粉絲敲碗二搭。(取材自微博)
黃日瑩(左)和魏哲鳴在「對你不止是喜歡」中CP感超強，粉絲敲碗二搭。(取材自微博)

中國男星魏哲鳴曾與王耀慶、張棟樑、唐禹哲等人在「披荊斬棘3」拚男團出道，他主演的「對你不止是喜歡」開播時，戰友們也都力挺幫忙轉發、宣傳，展現好人緣。而魏哲鳴在劇中的吻戲千變萬化又細節滿滿，不論是單手解鈕扣，還是魅惑的眼神搭配拇指輕輕撫摸嘴唇，每一幕都充滿性張力，特別是他情到深處的喘息聲，更讓耳尖的網友直呼：「這是我免費能看的吻戲嗎？」、「這才是成年人看的吻戲啊！」

「對你不止是喜歡」講述鬼靈精怪的小編劇「唐馨（黃日瑩飾）」暗戀自己的老闆兼製片人「唐域（魏哲鳴飾）」多年，在一次表白失敗後，她果斷放棄對唐域的愛慕、離開公司。此後，唐域才驚覺原來自己早已愛上唐馨，便展開一段辛苦的追妻之路，兩人從暗戀到相戀，最後決定攜手共度一生。

「霸總專業戶」魏哲鳴再次穿上西裝扮起禁欲感十足的高冷總裁，在「對你不止是喜歡」正式播出後，不但他的官方微博粉絲數狂漲近17萬，戲劇相關的微博話題累積討論量也順勢突破6億，而他和黃日瑩的吻戲片段更在短影音平台上累積超過600萬觀看次。

黃日瑩在劇中是一名「襯衫控」，魏哲鳴一句：「你是襯衫控，需要我穿著衣服來嗎？」讓人想入非非的台詞，不但穩穩圈住女主角的心，也迷死成千上萬的觀眾，更被眾多網友封為「情侶必看教課書」。

魏哲鳴在劇中形象高冷又禁欲，私下的他竟是劇組的搞笑擔當，在公開的花絮影片中，有一場戲是黃日瑩要撲倒魏哲鳴，本來該甜蜜對視的視線，被黃日瑩的瀏海遮住了，兩人也因此笑場NG，此時魏哲鳴突然隨口唱起「你是我的眼」：「我的上帝在我眼前遮住了簾、忘了掀開。」

當時趴在魏哲鳴身上的黃日瑩笑說：「哥你不說話的時候特別帥！你安靜一會兒！」導演聽聞也點頭表示認同，就在大家你一言、我一句的吐槽下，只見魏哲鳴一臉委屈地說：「原來你們都討厭我真實的樣子，從明天開始你們在片場將感受不到快樂了。」讓拍攝現場笑聲不斷。

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