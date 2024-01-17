一張「海釣券」 讓無交集頂流女神互相關注

虞書欣分享抽中及準備的禮物圖。（取材自微博）

中國日前舉辦「微博 之夜」活動，大咖雲集，還特別準備了讓明星玩交換禮物遊戲的環節，製造許多話題，其中以「繁花 」熱播而出席的胡歌 與唐嫣討論度最高，唐嫣抽中「蒼蘭訣」虞書欣特別準備的「機加酒海釣券」，意外促成兩位原本沒有交集的當紅女星互動，也被發現在這個活動之後，兩人開始互相關注對方的微博，粉絲們很期待唐嫣能去兌換獎品，與虞書欣一起出海釣魚。

唐嫣(見圖)出席微博之夜，抽中虞書欣特別準備的「機加酒海釣券」。（取材自微博）

虞書欣不只一次公開表示自己非常喜歡海釣，她更在微博之夜特製了一張卡片，上面寫著「定製海釣旅遊兌換券」、「海釣達人虞書欣的全面海釣策劃get！」結果被唐嫣抽中，因為原本兩人並不認識，唐嫣一開始茫然問主持人：「所以我要跟欣欣一起去嗎？」主持人回答她：「都可以。」後來虞書欣發文邀約：「期待和最可愛的汪小jia（汪小姐，唐嫣「繁花」角色名）唐嫣的海釣之約。」唐嫣則回覆了一個興奮表情的圖案，以示友好，後來兩人更互相關注。

虞書欣在微博之夜特製「海釣旅遊兌換券」。（取材自微博）