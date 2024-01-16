辛芷蕾「李李」暴紅 網喊話快分手翟天臨

辛芷蕾在「繁花」中飾演「李李」暴紅。(取材自微博)

因為演出王家衛執導的電視劇「繁花 」暴紅的辛芷蕾，可說是近日最受關注的女星，她的感情世界也被網友起底。據悉，辛芷蕾的男朋友正是爆出論文抄襲、博士學位被撤銷的男演員翟天臨。不少粉絲喊話，「李李快遠離渣男」，還有人留言翟天臨，「是個男人的話就主動退出」。

辛芷蕾在「繁花」中飾演「至真園」老闆娘「李李」，是個風情萬種又殺伐果斷的神秘女人，和胡歌 飾演的寶總相愛相殺，精采演出收穫無數好評，也讓辛芷蕾成功晉級一線女星之列。

辛芷蕾紅了後，很多人好奇她的感情世界，紛紛問她的男朋友是誰？據悉，辛芷蕾的男朋友正是演員翟天臨。兩人雖從未公開承認戀情，但多次被媒體拍到親密互動，甚至一度傳出要結婚。

辛芷蕾和翟天臨是2018年初透過綜藝「演員的誕生」相識，隔年翟天臨就爆出學術醜聞，從此淡出演藝圈。但五、六年來辛芷蕾不離不棄，有情有義，就算翟天臨曾被傳出軌，兩人依舊感情穩定。