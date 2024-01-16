楊冪遭鹹豬手摸頭 爆氣回瞪12秒影片瘋傳

楊冪突然被粉絲摸頭。（取材自微博）

大陸女星楊冪 演戲精湛、身材傲人，拍過的戲劇幾乎都是票房保證，同樣也是擅長說話，她過去在「80後新生代娛樂大明星」與黃聖依、王珞丹、劉亦菲 被評為新四小花旦，然則，最近她出席活動卻被一名男子伸鹹豬手，影片在網上瘋傳，讓大批粉絲氣到快瘋了。

楊冪突被粉絲摸頭。（取材自微博）

在短短12秒影片中，只見楊冪下班後被大批粉絲圍堵，她穿著厚外套，秀出一頭包起來的長髮，看起來造型簡樸，周圍有許多粉絲舉著手機拍攝，突然有一名陌生男子伸出手摸楊冪的頭，並稱「辛苦了，楊冪老師」，讓楊冪立刻皺眉回頭狠瞪對方，並伸手確認頭上有無異常，表情無奈，語氣堅決回應：「別摸我頭。」身旁工作人員也急著制止粉絲伸手，後來楊冪又再次心有餘悸地向粉絲們強調：「別再摸我頭了，謝謝。」

楊冪演戲精湛、身材傲人。（取材自微博）

影片流出後，不少網友留言，「這根本是性騷擾 」、「男的能不能管住自己的鹹豬手」、「把她都嚇到了」、「楊冪脾氣真好。我要是被陌生人摸頭我真的都想報警了還是異性」、「這男的也太沒有分寸了吧」、「楊冪大大的眼睛充滿了不理解與震驚」、「這有點恐怖了」。