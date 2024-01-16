吳慷仁「但願人長久」5輪激戰 打敗梁朝偉獲封影帝

「香港電影評論學會大獎」得獎名單公布，金馬影帝吳慷仁以「但願人長久」獲得影帝，打敗梁朝偉等競爭者，並歷經五次投票才勝出。（取材自豆瓣電影）

第30屆香港 電影評論學會大獎公布得獎名單，吳慷仁主演「富都青年」創佳績之後，主演港片「但願人長久」經過五次投票 表決，擊敗梁朝偉 、林家棟等，成功奪下最佳男演員大獎。主辦單位公布吳慷仁得獎原因稱，「從語言掌握到消瘦輪廓，動靜神髓活現一個來自湖南、勞動階層並長年吸毒的漂泊男性形象。最初與兩個小女兒親切互動，中段尊嚴失落，毒癮發作時和青春期長女肢體衝突，到垂垂老矣渴望與女兒修補關係，他演來皆絲絲入扣，是貫穿全片的靈魂。」

根據香港電影評論學會網站，所有獎項中，「最佳男演員」的評選過程最為激烈。「年少日記」的黃梓樂、「但願人長久」的吳慷仁、「第八個嫌疑人」的大鵬、「金手指」的梁朝偉、「命案」的楊樂文和林家棟，各有支持者，經過五次投票表決，每次淘汰得票最低者，最終由吳慷仁脫穎而出，奪得香港電影評論學會大獎影帝殊榮。

吳慷仁主演「但願人長久」飾演一名來自湖南，卻要在香港辛苦生存的漂泊男子，長年受到毒癮所苦，無法控制自己，並與青春期的女兒產生衝突，從年輕到衰老，演繹一名暴躁平凡人的一生，精湛演技打敗黃梓樂、林家棟與楊樂文、大鵬以及梁朝偉。

吳慷仁去年11月才以「富都青年」一片奪得第60屆金馬獎最佳男主角，這次在香港擊敗擁有三項金馬影帝和坎城影展最佳男主角的梁朝偉，引發話題。

其他得獎名單包括：「最佳女演員」由「白日之下」的余香凝奪得；「最佳電影」由「命案」獲獎；「最佳編劇」由祝紫嫣憑自編自導兼自演的首部劇情長片「但願人長久」獲獎；「最佳導演」則由執導「第八個嫌疑人」的李子俊獲獎。