「繁花」火了 91歲爺叔為好劇本賣房 網讚「德藝雙馨」

央視新聞報導，游本昌當年看到一部關於李叔同的話劇劇本，毫不猶豫「把一套房子賣了」，將其買下。圖為「繁花」海報。（取材自微博）

參與王家衛執導的電視劇「繁花 」演出的游本昌剛火了一把，91歲的爺叔「為了好劇本賣房」，又上了熱搜，網友留言：「游爺爺真的是一個德高望重的老藝術家，從濟公到爺爺（爺叔），在表演裡面一直匠心匠德，擇一事終一生，值得我們敬佩！」

畢業於上海戲劇學院表演系的游本昌，跑了30年龍套，直到1985年、52歲的他演出「濟公」，一舉成名，被譽為「活濟公」。央視新聞報導，弘一大師李叔同在文學、音樂、書畫、戲劇等多個領域開創中國的先河。游本昌2009年看到一部關於李叔同的話劇劇本，76歲的他毫不猶豫將其買下。他說：「劇作者看不到商業價值就不干了，我想的不是商業價值。我看到的是弘一大師是我們的先輩。要弘揚，首先我有責任，這是我的榮耀。我沒有想拉投資 ，我覺得這個不是商業行為，所以我就把我一套房子賣了。」

網友隨即留言讚爆：「老師是真的藝術家」、「他從不接廣告，把一生都獻給了熒幕」、「老一輩的藝術家，把文化傳承體現到了極致。算是真正的德藝雙馨，致敬他們。」

5年前，游本昌和女兒發起公益項目，被稱為「種子計畫」。從全國招募學員，經過一年免費專業培訓，他們會組成教師團走進基層，播撒夢想的種子。游本昌說：「也許是打麥場，也許是田間。只要有人，我們就可以進行戲劇美育教育。」談到有些表演班所謂「助你踏上明星夢」，游本昌說：「你給他的是明星夢，他的初心就偏了，在起點上偏一點，差之毫釐，在遠方就失之千里了……」。