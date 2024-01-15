王家衛「繁花」讓唐嫣狂喝水 理由是「儂今朝開始要哭了」

「繁花」劇照，圖為唐嫣。（取材自微博）

王家衛的電視劇「繁花 」日前收官，女星唐嫣在劇中飾演汪小姐，在唐嫣看來「汪小姐是第一批女白領的代表，是一個非常率真、有韌勁和衝勁的女生。過去的三年，我認為我就是汪小姐。」

北京青年報報導，「繁花」中，唐嫣飾演的汪小姐就職於一家外貿公司，一頭卷髮，衣著明艷又時尚，永遠風風火火、熱情洋溢。

汪小姐的造型，讓唐嫣時常想到媽媽年輕時的樣子。「小時候聽到高跟鞋的聲音，就知道媽媽回來了。抬頭看著媽媽從遠處走來，就跟劇中的汪小姐一模一樣！」唐嫣表示，汪小姐的造型也得到了媽媽的認可，「拍戲間隙，我會跟家人視頻，媽媽看到我的造型，就會說『老嗲了』，潛台詞就是很還原。」

唐嫣表示，王家衛給了她很多幫助：「我從最初的不確定，到後來非常確定我就是汪小姐，有一個轉變的節點。當時拍了十天左右，王導將前面拍的片段拿給我，『你看，我說你可以吧』，我看了後，真的是信心倍增，再也沒有去想自己行還是不行了。所有問題都拋到腦後，告訴自己只管努力、只管投入就好。」

前期，汪小姐的戲份都是嘻嘻哈哈的，突然有一天，王家衛準備了很多水，不停地讓唐嫣喝水，因為「儂今朝開始要哭了」。

唐嫣要哭的戲，首當其衝就是營救寶總（胡歌 飾演）：當時，寶總獨自去了諸暨工廠，汪小姐得知後擔心不已，直接開車前去營救，沒想到半路上卻遭遇車禍。等看到寶總時，汪小姐再也控制不住情感，放聲大哭了起來。「那天拍了一整個晚上，又哭又笑，又喜又悲。收工之後，我兩隻眼睛像金魚眼一樣，很腫。」

有趣的是，原本唐嫣還自信地表示「我的眼淚不會枯竭」，但一遍遍地拍攝之後，她還是忍不住抱水猛灌：「哭戲之後真的會口乾舌燥，它是一件非常傷心傷神的事，需要你全身心地投入。」

這也是唐嫣與胡歌時隔10年後的再度合作，提及合作感受，她表示：「我們之前雖然已經合作過好幾次，但這次又讓我覺得好像是第一次合作，演戲時，我甚至不會有『你是胡歌，我們又合作了』的感覺。我們是十幾年的老朋友了，但對戲時就像跟一個全新的演員合作一樣，我們都從彼此的表演上發現了驚喜。」