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「新聞女王」大贏家 佘詩曼三奪萬千星輝視后

娛樂新聞組／綜合報導
佘詩曼是「萬千星輝」最大贏家。(取材自微博)
佘詩曼是「萬千星輝」最大贏家。(取材自微博)

無線（TVB）的年度盛事「萬千星輝頒獎典禮2023」日前於澳門上葡京綜合度假村舉行，佘詩曼繼「馬來西亞最喜愛TVB女主角」、「大灣區最喜愛TVB女主角」後，不負眾望再奪「最佳女主角」。她在台上致詞時，一度激動淚下眼淚。

TVB台慶大劇「新聞女王」堪稱最大贏家，獲23個提名，拿了8獎，尤其佘詩曼飾演的文慧心（Man姐），強大而自信的女王氣場深植人心，獲獎可謂實至名歸。據悉，這是佘詩曼第三次在「萬千星輝」拿下視后，成為最多得獎紀錄保持者。

佘詩曼發表得獎感言時，忍不住流下喜悅的淚水，感性地說：「很謝謝Man姐這個角色，我很開心這次和一群很專業的藝人一起合作。」

成為大滿貫三屆視后的佘詩曼表示自己也是意料之外，會很珍惜和感恩，最開心是劇集也得獎，是一個很難忘的晚上。她亦希望能與黃宗澤有結劇緣的機會。

最佳男主角則是由陳豪拿下，他憑「破毒強人」「毒王」文華一角成為視帝。曾提名28次視帝的陳豪，今次是繼2007年憑「溏心風暴」再一次稱帝，並在太太陳茵媺手上接過獎項，不過陳茵媺比老公還要激動，在台上哭成淚人。

陳豪認為得獎證明了過去努力鑽研拍戲的做法是正確的，能夠在太太手上領獎是最開心的事，形容「甜再加少少漏」，笑指不是有很多人有此機會；又自嘲是「牛」只會繼續努力工作，更不會把得獎放大，亦不會停止步伐。

此外，今年新增設的大灣區獎項，請來羅嘉良及林保怡頒獎，其中，「大灣區最喜愛TVB劇集」由「新聞女王」大熱奪得，「大灣區最喜愛TVB男主角」由「廉政狙擊」的黃宗澤勇奪。他在致詞時特別感謝TVB，並稱，如果沒有TVB就沒有港劇，大灣區就不會有人認識他。

灣區 澳門 入圍

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