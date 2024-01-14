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王安宇拍戲鬱悶 全靠看趙露思「可愛驚喜」治癒

記者杜沛學／綜合報導
趙露思(右)與王安宇都是首次挑戰仙俠劇。(取材自微博)
趙露思(右)與王安宇都是首次挑戰仙俠劇。(取材自微博)

趙露思和王安宇主演的古裝仙俠劇「神隱」改編自同名網路小說，也是古裝劇「千古玦塵」續作，尚未開播就吸引近300萬人搶先預約觀看，正式播出後更是話題不斷，創下微博討論話題閱讀量破50億的驚人成績。

「甜寵劇女神」趙露思古裝扮相唯美，在「且試天下」、「星漢燦爛·月升滄海」等劇中都有亮眼表現，「神隱」作為她出道六年來的首部仙俠劇，她坦言：「拍攝時信念感要很強，因為我們有很多手勢，所以很多東西其實都要靠想像，導演會先給我們看分鏡頭和特效畫面，這樣會比較容易入戲。」趙露思也爆料：「其實很多手勢都是我們自己設計的，然後我們在現場都很怕跟其他人對視，因為信念感會突然崩塌，就會笑場。」

而王安宇也是第一次挑戰仙俠題材，時隔近三年再次換上古裝的他則表示：「為了上鏡更好看狂減重十公斤，因為戒斷澱粉會影響心情，有時就會很鬱悶，但每天看到露思的時候，心情就會好很多，就是她也治癒了我、陪伴了我很多。」

被問到合作前後對趙露思的印象是否有改變？王安宇笑說：「認識之前覺得她是很可愛的女孩，合作之後依然覺得她相當可愛，不論是日常性格、表演能力、對劇本和角色的理解力都非常棒，在相處的過程中，她常帶給我很多驚喜和不一樣感受。」

「神隱」雖是趙露思第一次王安宇搭檔演出，但兩人戲裡戲外的CP火花濃烈，被粉絲取名為 「音元天定CP」，趙露思也大方分享，「開拍前就和安宇討論過，不想讓觀眾覺得哪場戲特別甜，而是希望能讓大家覺得『我們倆只要在一起就是很甜的一件事』，因此在劇情前期特別想營造出『小主人帶著小寵物』那種的甜蜜氛圍」。

而兩人超強的CP感，也讓不少粉絲敲碗希望快速二搭，對此，他們也在直播中回應，趙露思透露：「安宇給我發了好幾個劇本，我們想拍一個現代戲。」王安宇馬上吐槽：「到現在沒下文了，就是露思老師太忙了，我發出邀約說要不要一起拍現代劇，她嘴上說好啊，但最後都是不行，沒有時間，拍不了，反正我已心碎了，再也不會找露思老師拍戲了。」趙露思則大笑反駁：「最好是！」讓一旁的主持人笑稱「相愛相殺又出現了」。

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