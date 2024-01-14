微博之夜紅毯「仙劍3女神」比美 楊冪旗袍開高衩到腿根

楊冪的旗袍側腰挖洞和大露美背，下身開高衩到腿根。(取材自微博)

中國演藝圈年度盛事「微博 之夜」在北京登場，現場眾星雲集，引人注目的是，四大「85後小花」中的唐嫣、劉詩詩 、楊冪 都來了，只差趙麗穎沒有來。曾合作過「仙劍奇俠傳3」的三人掀起觀眾回憶殺，而她們的真實狀態亦引起熱議。

流量女神楊冪穿著一襲改良式的旗袍走上紅毯，側腰挖洞和大露美背，下身開高衩到腿根，前凸後翹的完美身材曲線，讓人驚艷；劉詩詩以一襲薄紗禮服走紅毯，仙氣十足，讓粉絲都大讚「又美出新高度了」。

劉詩詩的襲薄紗禮服仙氣十足。(取材自微博)

而近日以電視劇「繁花」火了一把的唐嫣，也是觀眾關注焦點，她穿著一襲金色斜肩禮服，氣場十足，復古的盤髮造型徹底顛覆了以往的甜美風格，讓人想起當年的金鷹女神，網友也紛紛大讚，「看到了不一樣的美糖」。

唐嫣氣場全開，讓人想起當年的金鷹女神。(取材自微博)

楊冪、劉詩詩和唐嫣合作過「仙劍奇俠傳3」，三位女星皆已為人母，也同樣是「頂流85花」，此次同台格外引人關注，「誰的狀態更好」也成為網友議論話題。

當晚，90後三小花旦趙露思、虞書欣及白鹿話題熱度也很高。穿著黑色斑點禮服的趙露思，自爆被楊迪說是「斑點狗」；虞書欣穿著金色亮片的上衣配粉色紗裙，酥胸半露展現貴氣千金的性感；白鹿則穿純白禮服點綴紅寶石項鍊，走的是優雅知性風。

趙露思穿著黑色斑點禮服，被說像「斑點狗」。(取材自微博)

而紅毯最大意外就是林允走到一半時，裙子好像崩開了，她只好一邊拽著一邊繼續走，走到台上時，還把裙子往裡面塞了塞。差點走光的意外並沒想嚇到林允，事後她還在社交平台自嘲說裙子「想開了」。