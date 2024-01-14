余文樂傳婚變？親曝實情清空Instagram為了這原因

有網友在IG上傳余文樂一家人在公園玩。（取材自Instagram）

香港 男星余文樂去年底突將410萬追蹤數的Instagram貼文全清空，沒想到此舉卻於13日受到一大波新聞海嘯，傳聞臆測他與太太王棠云關係恐生變，對此真實情況也曝光。

實際上余文樂一家四口生活不變，在新聞發生當下之前，余文樂夫妻還帶著一雙可愛兒女在公園遛小孩、玩狗狗，甚至被同在公園遛噠的網友無意捕捉到，不小心出現在陌生人的Instagram貼文中，對方寫道：「剛剛看到余文樂一家人在公園，運氣真好！」即時破碎夫妻不和傳聞，他也常常秀出生活動態，使他成為網友最愛關注的明星之一，大批婚變新聞湧現，讓正在公園享受陽光的夫妻倆摸不著頭緒。

余文樂以「頭文字D」、「無間道」、「志明與春嬌」等電影走紅，2008年就已拿下韓國富川國際電影節最佳男主角，並憑電影「一念無明」入圍 第36屆香港電影金像獎影帝，並摘下第五屆十大華語表彰典禮年度男演員。他於2017年和王棠云結婚，育有1子1女，不時被民眾野生捕獲。但卻被網友發現在2023年最後一天，余文樂突然將Instagram發文清空，並且貼出一張花朵照片，並寫道「Reset and restart.（重置與重新開始）」，意外引來婚變爭議，但兩人在去年11月仍在社群平台上po出與孩子的慶生照片。

這兩個月余文樂減少了在社交平台互動，才突讓網友瘋猜兩人之間關係褪色，甚至有粉絲到她Instagram最新貼文下留言：「可以跟lok放閃一下嗎？」，不過王棠云並未回應，而流言也就此超展開，不過亦有一派粉絲認為余文樂此舉只是一個改變，希望大家不要亂猜。

對此據說余文樂只是強迫症發作，想把照片濾鏡統一，重新整理IG的排版，此外，王棠云也無意在限動上傳小朋友玩沙照，寫著：「如果可以就這樣玩一小時多好。」照片中她的卡其長褲配紅布鞋，也跟不小心同框網友照片裡的衣著一致。可說謠言不攻自破。余文樂一家四口生活不變，非常平安。