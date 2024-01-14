我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國第一家「珍奶店」在矽谷 走過20多年 征服全國味蕾

朱立倫該辭國民黨黨主席？台媒體人：沒道理 戰犯是「他」

余文樂傳婚變？親曝實情清空Instagram為了這原因

記者黃保慧／即時報導
有網友在IG上傳余文樂一家人在公園玩。（取材自Instagram）
有網友在IG上傳余文樂一家人在公園玩。（取材自Instagram）

香港男星余文樂去年底突將410萬追蹤數的Instagram貼文全清空，沒想到此舉卻於13日受到一大波新聞海嘯，傳聞臆測他與太太王棠云關係恐生變，對此真實情況也曝光。

實際上余文樂一家四口生活不變，在新聞發生當下之前，余文樂夫妻還帶著一雙可愛兒女在公園遛小孩、玩狗狗，甚至被同在公園遛噠的網友無意捕捉到，不小心出現在陌生人的Instagram貼文中，對方寫道：「剛剛看到余文樂一家人在公園，運氣真好！」即時破碎夫妻不和傳聞，他也常常秀出生活動態，使他成為網友最愛關注的明星之一，大批婚變新聞湧現，讓正在公園享受陽光的夫妻倆摸不著頭緒。

余文樂以「頭文字D」、「無間道」、「志明與春嬌」等電影走紅，2008年就已拿下韓國富川國際電影節最佳男主角，並憑電影「一念無明」入圍第36屆香港電影金像獎影帝，並摘下第五屆十大華語表彰典禮年度男演員。他於2017年和王棠云結婚，育有1子1女，不時被民眾野生捕獲。但卻被網友發現在2023年最後一天，余文樂突然將Instagram發文清空，並且貼出一張花朵照片，並寫道「Reset and restart.（重置與重新開始）」，意外引來婚變爭議，但兩人在去年11月仍在社群平台上po出與孩子的慶生照片。

這兩個月余文樂減少了在社交平台互動，才突讓網友瘋猜兩人之間關係褪色，甚至有粉絲到她Instagram最新貼文下留言：「可以跟lok放閃一下嗎？」，不過王棠云並未回應，而流言也就此超展開，不過亦有一派粉絲認為余文樂此舉只是一個改變，希望大家不要亂猜。

對此據說余文樂只是強迫症發作，想把照片濾鏡統一，重新整理IG的排版，此外，王棠云也無意在限動上傳小朋友玩沙照，寫著：「如果可以就這樣玩一小時多好。」照片中她的卡其長褲配紅布鞋，也跟不小心同框網友照片裡的衣著一致。可說謠言不攻自破。余文樂一家四口生活不變，非常平安。

此外，余文樂近期正為品牌「Madness」10周年的快閃店忙碌，品牌來到10周年，除了會在2月於東京舉辦快閃店，相信應該會有很多驚喜聯名，敬請粉絲期待。趁著出外工作前，也會特別多留時間陪伴家人。

余文樂為統一社群排版刪光貼文。（圖／尚慶創意提供）
余文樂為統一社群排版刪光貼文。（圖／尚慶創意提供）
王棠云IG上傳去公園玩照片。 （取材自Instagram）
王棠云IG上傳去公園玩照片。 （取材自Instagram）
余文樂為統一社群排版刪光貼文。（圖／尚慶創意提供）
余文樂為統一社群排版刪光貼文。（圖／尚慶創意提供）

香港 入圍

上一則

微博之夜紅毯「仙劍3女神」比美 楊冪旗袍開高衩到腿根

延伸閱讀

網紅海邊穿比基尼拍片 聰明海鷗竟「俯衝脫衣」

網紅海邊穿比基尼拍片 聰明海鷗竟「俯衝脫衣」
余文樂刪光IG舊文 網關心婚姻有變化

余文樂刪光IG舊文 網關心婚姻有變化
患恐慌症港星突刪光IG 網關心是否生活發生變化

患恐慌症港星突刪光IG 網關心是否生活發生變化
吳奇隆搞笑逗兒畫面曝光 左手仍戴婚戒破除婚變劉詩詩

吳奇隆搞笑逗兒畫面曝光 左手仍戴婚戒破除婚變劉詩詩

熱門新聞

孟耿如(左)日前曬出全家福近照。圖／摘自臉書

黃子佼又傳「輕生」孟耿如火速發聲喊「不懂」

2024-01-08 14:47
金球獎最佳男主保羅吉馬蒂(Paul Giamatti)被拍到在In-N-Out用餐。(截取自X)

領完金球最佳男主 他去In-N-Out慶祝被拍到 獎杯放桌上

2024-01-09 13:51
唐嫣將「汪小姐」一角詮釋得淋漓盡致。(取材自微博)

唐嫣演活「汪小姐」 曾問王家衛為何選她？ 答案好暖心…

2024-01-10 20:32
林奕嵐(左)與伊能靜的兒子「小哈利」庾恩利是好友，兩人一同遊歐洲。圖／周子娛樂提供

小王祖賢遊歐曝「親密照」 男友人身分竟是超紅星二代

2024-01-12 17:02
陳龍(左)被戲稱是「胡歌背後的男人」。(取材自微博)

從瑯琊榜到繁花 陳龍六搭胡歌「當他背後男人」

2024-01-12 01:22
鄭希怡在「繁花」中客串記者。(取材自微博)

「繁花」配角一個比一個大牌… 這個香港女歌手也來客串

2024-01-11 07:00

超人氣

更多 >
不斷更新／台灣大選 賴清德破558萬票當選 國民黨奪國會52席

不斷更新／台灣大選 賴清德破558萬票當選 國民黨奪國會52席
賴清德得票率破4成 宣布當選：民主陣營首場勝利

賴清德得票率破4成 宣布當選：民主陣營首場勝利
微博之夜紅毯 楊冪「旗袍開高衩到腿根」…比美劉詩詩、唐嫣

微博之夜紅毯 楊冪「旗袍開高衩到腿根」…比美劉詩詩、唐嫣
國民黨立委贏得52席 重回國會第1大黨 朱立倫：最大戰力監督執政黨

國民黨立委贏得52席 重回國會第1大黨 朱立倫：最大戰力監督執政黨
賴清德當選 拜登第一句話：美國不支持台獨

賴清德當選 拜登第一句話：美國不支持台獨