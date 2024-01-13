馬伊琍「繁花」演活刀子嘴豆腐心：王家衛愛看我和胡歌吵架

「繁花」劇照，胡歌與馬伊琍。（取材自微博）

中國女星馬伊琍 在電視劇「繁花 」中飾演的玲子是個「刀子嘴豆腐心」的可愛女人，深受觀眾喜愛。「在玲子身上，我能看到上海女性身上很閃光的東西，能屈能伸，也很注重情義。」馬伊琍表示。

北京青年報報導，劇中，玲子與寶總（胡歌 飾演）合作開了一家充滿市井煙火氣的餐廳夜東京。她精明能幹，會在寶總遇到困難時及時出手，妥帖處理複雜的人際關係；她八面玲瓏，面對客人落落大方，用一句句玩笑哄得他人喜笑顏開。

用馬伊琍的話說，這個人物確實了不得。「我演的時候也覺得她很厲害，能屈能伸，還很重情義。她和寶總之間有一種在別人看來難以理解的關係，就是因為她具備了這些品質」。

劇中，玲子和寶總經常鬥嘴，頗帶喜劇性色彩的吵架戲份讓王家衛也看得津津有味。「導演在片場很喜歡看玲子和寶總吵架，還會在旁邊添油加醋，讓我們再加入一些好笑的東西，就像個小孩一樣」 。

實際上，兩人之間的鬥嘴，也是玲子表達關心的一種方式。「上海女人就是這樣，『刀子嘴豆腐心』，不喜歡說好聽的話。有些人對上海女性有誤解，以為我們愛作，其實不是這樣的，我們有時候不會好好說話，而是用嗔罵的形式表達，罵得愈狠，實際上愈關心。它裡面蘊含著一種女性的自尊跟驕傲。」

在馬伊琍看來，王家衛是個很細膩、暖心的人。工作強度大時，馬伊琍很容易餓，喜歡吃小甜品來充飢，所以王家衛會特地讓工作人員在片場備好小甜品；不拍戲時，馬伊琍習慣性的有點駝背，王家衛也都會及時提醒「不要駝背，要挺胸」。

王家衛的暖心，也讓馬伊琍更加努力地去塑造角色。為拍好一個眼神的鏡頭，她從晚上11時拍到凌晨2時多，反反覆覆穿著高跟鞋爬上凳子換燈泡，前後拍了34條，毫無怨言。

雖然拍攝很辛苦，但當成片出來時，馬伊琍還是難掩興奮，並表示王家衛拍出了自己最美的樣子。「他是個很愛演員的導演，他會通過工作過程，不斷地去瞭解演員，發掘演員身上美好的點，以及別的導演不曾看到過的點，然後他會請編劇老師改劇本，給演員更多的展示空間」。