「繁花」引爆對上海文化的關注

電視劇「繁花」引燃璀璨煙火，成為當前影視領域的一大熱點。(取材自新京報)

從最受關注的待播劇集到收官後熱度話題持續，電視劇「繁花 」引燃璀璨煙火，成為當前影視領域的一大熱點。

茅盾文學獎同名小說改編，王家衛首次試水小熒屏之作，再加上胡歌 、馬伊琍 、唐嫣、遊本昌等眾多上海籍演員滬語演出……，根據金宇澄同名小說改編的電視劇「繁花」可以說自帶萬眾矚目的基因，而事實上，這部作品的最終呈現，的確也成就了難得一見的繁花似錦與風流未央。

從故事與人物的改編到「服化道」（服裝、化妝、道具與佈景），從鏡頭語言到配樂，從不同語言版本到演員的表演，開播以來，關於「繁花」的討論亦如「繁花」迷人眼。

以大量滬語對白與細碎的市井生活勾勒出幾個上海青年成長的群像故事，通過幾對飲食男女的經歷拼接出20世紀90年代上海變遷的全貌，作為長篇小說的「繁花」，人物繁多、支線縱橫，急管繁弦、暗流湧動，改編難度也是公認的。與之相較，作為電視劇的「繁花」在改編上既「全新」又「暗合」，頗有獨到之處。

故事上，劇版「繁花」另起爐灶，僅留個別原著人名，圍繞「阿寶」講述了一段90年代的上海傳奇。與人們以往習慣的電視劇觀看體驗不同，「繁花」更像王家衛以一個或許並不那麼豐滿，但主線鮮明的故事架構，撐起的一方屬於一個時代的華麗舞台。在其中，上演了包含師徒情深、逆風翻盤、新交舊友、曖昧情愫的種種說不上反套路的“傳統」戲碼。

長篇小說「繁花」被認為「在生計風物中見出世相大關」（茅盾文學獎授獎詞），王家衛對其解讀為“表面是飲食男女，裡面是山河歲月、時代變遷」。

在30集的「繁花」中，或許「阿寶」在「爺叔」指點下的一路「升級打怪」難說厚重，但閃耀著金色光輝的黃浦江始終見證著大時代變革下的每個人，抓住機會，力爭上游，各有各的魅力，各有各的情義；熙熙攘攘中，這裡有無盡繁華，也有無限未知……。

無論原著還是劇版，「繁花」所聚焦的都是90年代的上海，90年代的中國「時代精神」。劇版「繁花」以極緻的審美表達完成了對於這一主題的描摹：立體而風味濃郁的人物背景，充滿戲劇色彩但又浸透飲食男女生活況味的細節，在情節交代中的大量極具節奏美感的非線性叙事，情緒踩點精準到配合人物每一幀表情的插曲推出，更不必說足以匹敵電影的運鏡與構圖。「繁花」對人物情感和眾多關鍵場景層次豐滿且不乏餘味留白的呈現，成功令觀眾共情於其精神內核。

在極具戲劇性的舞台上充滿對市井生活的具象表達，兩種特質的交融，令「繁花」得以落地。從黃河路、和平飯店到弄堂、閣樓，從「霸王別姬」、「大王蛇」到年糕排骨和泡飯，從「東京愛情故事」主題曲到「再回首」的諸多90年代金曲配樂，被傾注了豐沛細膩情感的這一切皆是當年市井生活的折射，或者也是該劇自播出起便引發一個又一個關注熱潮的原因之一。

有人說劇版「繁花」的眾多出色角色之中，占據C位的是成長中的上海。此言不虛，不論反覆出現串聯起整個故事的黃河路等地標還是方言的運用，甚至其中對於核心人物的塑造，都令上海在整整30集劇情中始終保持「出鏡」狀態。無怪乎「繁花」播出後，從滬語到排骨年糕、到定製西裝，再到外灘27號等地標，劇中幾乎所有與現實的「重叠點」無一不紅無一不熱。「繁花落盡，風流未央」，從這個層面看，「繁花」也引爆了一場全網範圍內對滬上文化的關注與奔赴。