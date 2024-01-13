56歲周慧敏照片有差 認了被廠商精修圖

周慧敏保養得宜。（圖／REVITAL莉薇特麗提供）

56歲港星周慧敏保養得宜，12日赴台出席保養品活動時，透露體重維持在48公斤，她精心控制熱量，但熱愛甜食，赴台三天一天僅吃一條咖啡 卷蛋糕；先前網路瘋傳她修圖照前後差異，她也大方回應：「我還是希望可以用原相機呈現，有些是廠商官方弄的（只精修圖），我也尊重沒有太多意見，但我真的不在意年齡、胖瘦，自然就是最美的。」

她勤於保養，但不強求維持年輕，「我對肌膚沒有太大的煩惱，沒人可以違反自然定律，不同年紀的女生有不同的魅力，我在經歷中學到很多，現在的我跟20幾歲的我不能相比，我很喜歡現在56歲的我。」

周慧敏一雙美腿吸睛。（圖／REVITAL莉薇特麗提供）

她和倪震結婚15年膝下無子，養了許多毛小孩，最高紀錄是8隻，現在則有3隻。其中一隻貓咪年老生病，她今天活動結束後立刻回香港 就是想要照顧愛貓，老公這幾天也會一直傳照片告訴她貓咪狀況，「我對貓的離開有心理準備，牠們的年歲比人短很多，更加珍惜一起並存的時間」，她也和先生說好等現在的三隻貓都離開後就不再養了，她笑說說是這樣說，但以後遇到了機緣也可能會再養。