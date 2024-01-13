趙麗穎演聽障媽 比手語爆青筋

趙麗穎在「第二十條」預告中一邊痛哭一邊比著手語，悲憤到脖頸冒出青筋，令觀眾為她一掬同情之淚。（取材自微博）

36歲女星趙麗穎 轉攻大銀幕，在國際名導張藝謀新片中不在意排名，只求角色有發揮。近日「第二十條」預告曝光，她飾演一名聽障媽媽，短短5秒鐘的鏡頭，只見她激動哭著比手語，整個人脖頸青筋暴起，衝擊力超強，驚豔全網。

上報報導，「第二十條」以小人物視角為切口，展示刑法「正當防衛」法條背後的公理人情，用輕鬆幽默的方式講述檢察官「韓明」（雷佳音飾）與妻子（馬麗飾）等人賭上一切，憑藉自身的努力還公平和正義一個說法。

據報導，趙麗穎飾演案件關聯人「郝秀萍」，預告中她看見自己的孩子被擄走，慌張著急想搶救，比著手語悲憤落淚，整個人青筋暴起，滿腹冤屈的模樣，畫面才短短5秒，卻張力十足，令人看了不禁鼻酸。為此，她提前學習手語，因為沒有台詞，只能通過眼神與動作去展現角色的內心世界，無疑又是一次演技的突破。

報導稱，首度與享譽國際的張藝謀導演合作，趙麗穎戲分不多，卻舉足輕重，雖然排名在雷佳音、馬麗之後，劇組還是非常禮遇她，讓她掛特別主演，且名字排在憑「狂飆」暴紅的另一主角高葉之前。其實在電影這塊，她沒有實質成績，對於排名她反而更能輕鬆看待，像是和肖央合作的電影「虎狼之路」她也甘願做配，重點是要有精良的劇本以及創作團隊。