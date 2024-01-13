劉德華「潛行」反派 婚禮被砸護孕妻

劉德華(右)和太太在小島舉辦浪漫婚禮，發生激烈槍戰。（圖／華映提供）

港星劉德華監製主演，領軍金獎影帝林家棟、彭于晏、任達華、劉雅瑟、劉俊謙等實力派演員共同演出「潛行」。當中一場重頭槍戰就發生在劉德華扮演的反派和太太在小島舉辦的浪漫婚禮上。這場動作戲一共花了12天晚上拍攝，製作嚴謹，場面浩大，當中更要面對惡劣天氣的挑戰，幸好團隊發揮強大的合作力量，終於順利完成拍攝。

劉德華在片中扮演的反派律師非常疼愛妻子，兩人在馬來西亞的刀曼島舉行盛大婚宴，但因為律師不擇手段的販毒手法，得罪國際級仇家，惹來一場雇傭兵團的追殺，在婚禮上瘋狂掃攝開槍追殺他，警方也到場圍捕他，引發了一場混亂刺激的槍戰。為了呈現這場浪漫婚禮，劇組花了不少人力物力搭建場面，但一轉眼，宴會便成了戰場，所有婚宴的擺設都被砸個稀爛。

身兼監製的劉德華非常看重這場動作戲，團隊對製作相當嚴謹認真，單是一個現場爆炸鏡頭，就拍足三至四小時，有次劉德華滿意OK後，林家棟就搞笑說：「這回我有好好保護你喔！」而林家棟每次拍完槍戰後都不禁鬆一口氣，看到畫面滿意，都會開心手舞足蹈一番，「拍槍戰要配合好多事，配合鋼絲、爆破，還要安排武術演員的演出，演員要如何去配合，很不容易，但看到成果就知道都是值得的」。

但論到辛苦程度，雖然劉雅瑟不用像之前的作品「智齒」般有著極為辛苦又疼痛的動作場面，但戲中的她是懷著身孕來結婚，必須挺著大肚子，躲避槍林彈雨，既要展現角色臨危不亂一面，又要詮釋擔心丈夫和肚內孩子的安危，相當考驗體力和演技。其中一幕她跟劉德華逃到沙灘邊，預備坐快艇 離開時，二人就要躺在剛下完雨的沙灘演戲，劉雅瑟戴上假大肚，更要穿上又濕又重的婚紗，還要在濕的沙子上滾動，行動相當費力，讓她必須用盡全身力氣來完成。

事實上，一共拍攝12晚的婚禮槍戰，幾乎每晚都要面對惡劣天氣，拍攝時，多日都遭遇強風豪雨，甚至遇上紅色暴雨 警告。下雨時，劉德華就跟動作團隊商討對策，幸好每次他們準備時，天公就突然作美，停雨停風讓團隊順利一次完成。動作導演錢嘉樂就特別感恩劇組上下的付出，「拍攝的這十多天，不時都要面臨狂風暴雨甚至還有閃電，但工作人員超專業，在這樣惡劣的工作環境之下，還是努力工作，發揮香港 電影人的精神。」團隊把握每分每秒，通宵達旦拍至清晨，一切都為求有最佳效果，劉德華對畫面相當滿意，拍完更笑著跟大家連聲早安，大叫「Good Morning」，為員工們打打氣。