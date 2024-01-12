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林子祥當年拋家棄子「扶正」葉蒨文 正宮相隔28年發聲

娛樂新聞組╱即時報導
銀色夫妻林子祥(右)、葉蒨文28年前挺過風風雨雨宣布結婚。（取材自微博）
銀色夫妻林子祥(右)、葉蒨文28年前挺過風風雨雨宣布結婚。（取材自微博）

銀色夫妻林子祥、葉蒨文28年前挺過風風雨雨宣布結婚，但葉蒨文背上小三罵名，主要是林子祥本是人夫。近日林子祥前妻吳正元接受訪問，罕見提及和林子祥現在的關係。

吳正元曾任唱片公司高層，1980年與林子祥結婚，婚後育有一對兒女。不過林子祥還是有婦之夫期間，和葉蒨文多次合作，緋聞越傳越烈，葉蒨文更在頒獎典禮上向林子祥示愛，因此林子祥與吳正元1994年離婚，2年後再娶葉蒨文。

吳正元近日在電台節目《安哥同學會》中，接受好友陳圖安訪問受訪罕見提到前夫，坦這對這段感情釋懷，雖然不是一件容易的事，是永遠的痛，但自己人生已進入新階段，不應再被過去的感情所困，和林子祥目前仍是好朋友。

吳正元也表示現在很享受當婆婆的生活，而媳婦快生了，自己很快也要做奶奶了，他不會過度干涉子孫生活，也不擔心年老問題，更不會因為人生遇到難題就讓內心受傷，「這樣會消耗自己的能量，有些事情發生了就要面對和解決。」近年，她也更加體會身心靈健康的重要，也希望人生下半場，可以自在地享受當下。

林子祥現年76歲依然活力十足，不時與太太葉蒨文出雙入對，相當活躍。林子祥去年一身低調打扮搭高鐵，卻被網友形容像「拾荒老頭」。他和葉蒨文作風低調，儘管兩人已過著半隱退生活，但身家財力仍不容小覷。前年，有傳二人以成交價高達人民幣1.3億元（約1824萬美元）買入一套廣州豪宅，引起外界關注。

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