戲說從頭／「黑土無言」追兇 陳建斌胡軍交鋒

「黑土無言」由陳建斌、胡軍兩大戲骨主演。(取材自微博)

刑偵劇「黑土無言」近日開播，據情描述東北土地上的人性故事，由陳建斌、胡軍、鄧家佳一路抽絲剝繭、黑白較量，開啟了一段扣人心弦的破冰尋真之旅。

新快報報導，從官方釋出的5分鐘「黑土無言」預告中，可以看出東北氛圍的詳盡寫照。開篇嚴紅橋宴請瀾河各方勢力的東北燒烤局，以及「立棍」、「旮旯」、「好使」等原汁原味的東北話，增添了真實落地感，隨後突然響起的淒厲警笛與三聲槍響，又瞬間將劇情轉向緊張危險的人命血案。

從劇方釋出的海報裡，作為刑警隊主心骨的陳建斌，帶領著隊員一往無前，他的眼神堅定，似乎已有方向。

該劇講述了東北小城瀾河發生一起惡性犯罪案件，陳建斌飾演的瀾河刑警隊大隊長關宇調查案件真相的故事。亡命徒楊四由胡軍飾演，一正一邪兩個核心人物的交鋒張力十足。「一個人再變，根變不了樣」洞悉人性的關宇，能否順利帶領新一代的正義守護者偵破案件？多方陣營各異的立場與視角，暴戾與不安，風雪飄蕩險象環生，黑白較量一觸即發，真相現已拉開帷幕。

值得一提的是，劇集並沒有將敘事重點放在凶殺獵奇性上，而是更關注人物宿命。在關宇、楊四、王萍這場命運與抉擇對決裡，在跨越十五年的追兇之旅中，案件何時破局、5天倒數計時能否按時完成是劇中最大懸念，主人公們的際遇與最終選擇下不同的結局走向，也引人好奇。