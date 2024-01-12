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李現又戀愛腦了？傳帶網紅女友進劇組

娛樂新聞組／綜合報導
李現的感情生活一向備受矚目。(取材自微博)
李現的感情生活一向備受矚目。(取材自微博)

因電視劇「親愛的，熱愛的」、「去有風的地方」吸粉無數的大陸男神李現，感情生活一向備受矚目，他去年7月被狗仔挖出正與一名性感女網紅「曉雪Winema」秘戀，但雙方未回應。近日，李現又被爆料帶著「曉雪Winema」進劇組拍戲，引發網友熱議。

李現和女星楊紫近期二搭主演古裝劇「國色芳華」，但有網友爆料，李現帶著女友到拍戲現場，而且還被拍到了照片，「粉絲不承認也是事實！」此說法引起李現官方粉絲後援會反彈，火速出面澄清，「ALL假！女友假！跟組假！」

李現於去年爆出和曉雪的緋聞，女方曾透露男友是湖北人，而李現正好出生於湖北，網友也發現李現曾說愛吃胡蘿蔔牛肉絲，恰恰也出現在網紅曬出的餐桌菜餚上，加上情侶對話截圖，網紅男友暱稱叫「一休」，李現2019年演過古裝劇「劍王朝」中的髮型就曾被吐槽像「一休和尚」動畫中的侍衛，雙方連上半年的行程也幾乎重疊，6月底都去看了周杰倫在海南海口演唱會，種種蛛絲馬跡，將這段緋聞傳得沸沸揚揚。

此外，曉雪曾被網友起底當過小三，靠「帶球」逼走正宮上位，但後來離婚，有過一段短暫婚姻。

據悉，李現雖然已經晉級男神，但屢屢被吐槽是演藝圈有名的戀愛腦，這次傳出帶著網紅女友進劇組，難怪引起粉絲後援會這麼大的反彈。

「曉雪Winema」傳是李現的祕戀對象。(取材自微博)
「曉雪Winema」傳是李現的祕戀對象。(取材自微博)

緋聞 周杰倫

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