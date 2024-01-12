9旬老戲骨演活「繁花」爺叔… 19歲舊照被指撞臉胡歌

「爺叔」19歲時的學生照曝光。(取材自微博)

王家衛執導的電視劇「繁花 」開播後熱度沸騰，其中游本昌飾演的爺叔，更是被觀眾譽為全劇的「定海神針」。據悉，游本昌已91歲高齡，他因為演出「活佛濟公」深入人心。近日，他19歲時的學生照曝光，梳油頭穿西裝的樣子，被指和「繁花」中的胡歌 十分神似。

北方網報導，「繁花」中的爺叔16歲進入上海交易所，18歲擁有了自己的經紀牌照。他在劇中是寶總的引路人，永遠氣定神閒，從容不迫。但在現實中的游本昌卻跑了30年龍套，直到52歲才有機會出演「濟公」一角。但游本昌認為「沒有小角色，只有小演員」，始終認真對待每一個角色。

游本昌1952年進入上海戲劇學院表演系學習，算起來，胡歌是他正經的嫡系「小師弟」。

胡歌曾說，在片場，游本昌每天要工作將近十個小時，這對於胡歌這樣的青年演員來說都是一種極大挑戰，更不用說是91歲高齡的游本昌。但不論多晚，只要一開機，他馬上精神矍鑠，從無倦怠感，精神讓人敬佩。

報導說，正是這樣的精神，才讓游本昌在87歲的高齡依舊選擇出演「繁花」，並貢獻了許多高光場面。回憶起當時選擇和王家衛導演進行合作，游本昌說，「我是喜歡迎接挑戰的，我聽說王家衛十年磨一部戲，那我剛好趕上了，就乾唄！」

隨著「爺叔」的走紅，有網友整理出游本昌從51到90歲的螢幕變化，網友紛紛表示「真是演啥像啥」、「年輕好帥啊」。