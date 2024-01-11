趙露思每天精力旺盛 「偷偷藏不住」嘉許哥傻眼自嘆老

陳哲遠(右)很喜歡與趙露思廚房激吻戲碼。(圖／中天娛樂台提供)

27歲的中國男神陳哲遠與趙露思合作「偷偷藏不住」後人氣攀升，除了顏值高、身材高，劇裡飾演相當寵溺女主角的暖男哥哥「段嘉許」，因此擄獲不少觀眾的心，也有觀眾看得相當入迷，紛紛直呼「世界欠我一個嘉許哥」。

「偷偷藏不住」讓陳哲遠成為「初戀男神」。(圖／中天娛樂台提供)

陳哲遠因有一張少年感十足的娃娃臉，更封「少年感男神」。曾演過多部愛情劇的他，更是「吻戲扛霸子」，他回顧過往作品，也相當驚訝自己原來拍過那麼多吻戲，更表示在拍「偷」劇時，有特別上網做功課，學習一些韓劇 甜蜜吻戲的片段。

陳哲遠(右)為「偷偷藏不住」看韓劇學吻技。(圖／中天娛樂台提供)

陳哲遠分享：「拍完『偷偷藏不住』之後才發現拍吻戲需要一些美感，看過去的吻戲，也發現有一些其實親的不好看。」陳哲遠還透露有一場與趙露思一起煮湯圓的吻戲是他最喜歡的，「在廚房的一段激烈感情戲，特別的甜」。

陳哲遠(右)驚訝趙露思總是精力旺盛。(圖／中天娛樂台提供)

陳哲遠因角色成了「初戀男神」，不過他談到自己在感情上不太會輕易地開始，「因為我屬於那種，如果談戀愛的話精力很難分配好，可能會影響到工作」。他覺得還是專注事業比較重要，而且在愛情上比較被動，更自曝：「反正女孩子想追我還是挺難的。」

陳哲遠(右)與趙露思合作「偷偷藏不住」受矚目。(圖／中天娛樂台提供)

陳哲遠還自曝相當迷信，「我每次做完夢都會查周公解夢，它是真的很準，然後還有未來幾天的運勢、幸運色彩，我經常穿衣服就是看今天什麼是我的幸運色，還挺準的，就感覺自己幸運了不少」。展現不同於劇中沉穩的可愛反差模樣。

「偷」劇是陳哲遠和趙露思首次合作，談及趙露思，他覺得自己似乎年紀大了，雖然兩人僅差2歲，「第一次見到的時候感覺她是充滿活力的人，她的精力特別旺盛，我真的不知道怎麼能每天都有這麼多開心的事」。甚至還很認真地問趙露思怎麼能每天這麼快樂，相當羨慕她的狀態。陳哲遠坦言：「隨著時光的流逝，就有一點力不從心，現在越來越覺得有時候很容易累。」也因此開始注重養生。