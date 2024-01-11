孫儷養生反顯老？臉腫氣色差嚇壞網友 登熱搜

孫儷在紅毯上的照片(圖)和工作室發的精修圖，差距不小。(取材自微博)

中國W年度盛典日前舉行，許多一線女星包括劉詩詩 、楊冪 、孫儷 、周冬雨、辛芷蕾等人都出席，引發許多話題，包括一直傳不合的劉詩詩、楊冪再度同框，而「娘娘」孫儷卻驚見臉部浮腫、氣色不佳，讓網友嚇壞，討論起為何平常養生的孫儷會大走樣。

孫儷出席典禮身著純白短褲套裝，配合盤髮造型，應是簡約又優雅的形象，在媒體曝光的生圖中卻盡顯老態，不僅臉色不好、浮腫，身形也不佳。不少網友議論紛紛，「孫儷臉怎麼了」、「感覺變化有點大」，還有人問，「這就是你的養生成果嗎？」，「孫儷狀態」也隨即登上熱搜第一。

不過，也有粉絲為孫儷緩頰，指出應該是化妝和造型的問題，還說「正常歲月痕跡罷了，這是正常40+女人的狀態吧」，並大罵「髮型師出來受死」。

孫儷工作室發布的精修圖中，她的臉部線條則變得很「俐落」，但全無正臉面對鏡頭，甚至戴上墨鏡，似乎想掩飾缺點。

在紅毯上的照片和工作室發的精修圖(圖)，差距不小。(取材自微博)

據悉，孫儷是圈內有名的養生人士，除了上瑜伽，也常閱讀許多中醫理論，還曾分享透過飲食、吃當季新鮮食材來改善偏頭痛、長痘痘的困擾。