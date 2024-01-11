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唐嫣演活「汪小姐」 曾問王家衛為何選她？答案好暖心

娛樂新聞組／綜合報導
唐嫣將「汪小姐」一角詮釋得淋漓盡致。(取材自微博)
唐嫣將「汪小姐」一角詮釋得淋漓盡致。(取材自微博)

香港導演王家衛打磨三年，由胡歌、馬伊琍、唐嫣、辛芷蕾主演的電視劇「繁花」，自從開播以來話題不斷。在劇中飾演「汪小姐」的唐嫣，演技及角色魅力不遜色於另外兩位女主。唐嫣透露自己曾問過王家衛，為什麼會信任自己可以出演汪小姐這個角色，王家衛的回答是「因為妳就是」。

唐嫣在劇中飾演的「汪小姐」戴著大眼鏡、留著一頭長捲髮，土甜造型被讚相當鮮活，而她在劇中的演出，也贏得觀眾「刮目相看」、「王家衛用對了唐嫣」、「人生角色」等評價。

唐嫣將王家衛視為「恩師」，她說，「導演會根據我們在鏡頭前的表現不斷深挖，聽他講戲常會有醍醐灌頂的感覺」。有這樣亦師亦友、善於挖掘演員潛能的導演在，拍戲便是大家最享受的事，收工反而成了讓人黯然的一刻。「每天收工，很多人捨不得離開，怎麼就結束了呢，都意猶未盡。」

被問到用三年的時間演繹汪小姐這一角色的挑戰，唐嫣從來沒有動搖過在這期間接別的戲，用自己的真心和汪小姐碰撞，看到觀眾與汪小姐產生共鳴的時候，自己感到很開心，「大家見證著汪小姐一路的成長。」至於未來接戲的標準，唐嫣想演更多沒有挑戰過的角色，想讓大家看到她的可塑性。

唐嫣表示，「繁花」是導演王家衛對她最大程度的信任和肯定，她說自己曾問過王家衛為什麼會信任自己可以出演這個角色，沒想到王家衛的回答是「因為妳就是」。

唐嫣說，王家衛非常幽默，但是對演員的要求很高，「他說我是汪小姐這個角色，我就要完全投入到這個角色裡去」。

繁花 馬伊琍 香港

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