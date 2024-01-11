甩「懶傻饞呆」男友 宋茜狠嗆：留著過年？

宋茜(右)、陳星旭在「我們的翻譯官」中是曾經交往的前男女朋友。(取材自微博)

宋茜與陳星旭合作「我們的翻譯官」近日開播，宋茜飾演首席口譯專家「林西」，除了首集就大秀英語實力，職場態度更讓劇迷高聲讚「帥出新高度」。

劇中，宋茜因下屬臨時缺席工作，導致公司被客戶投訴，同事立刻找主管告狀，企圖甩鍋，主管眼看兩人僵持不下只能把人支開，林西才願意放軟身段，主管問剛剛為何不這麼說？林西回：「主動背鍋跟被動誣賴性質不同。」主管要她注意公司內的團結與人和，她卻聳聳肩表示：「對於好意思為難我的人，我一向都好意思懟回去。」這段職場生存術讓網友看了讚爆，「這是年度打工人的解壓片段」、「堪稱打工人楷模」。

宋茜深刻演出職場生存術，讓該劇開播才五集已出現語錄。劇中林西臨危受命，卻發現客戶竟是陳星旭飾演的前男友「肖一成」，同事兼老同學問她：「要不要我來頂？」林西秒拒絕「你不行」，三個字犀利到爆又特別中肯。

而後肖一成重逢前女友，酸溜溜恭喜她成為首席翻譯官，林西也拿出營業用笑容回：「您是甲方，您說什麼都是對的。」最後一段語錄更是經典，她被問當初為何分手？她嘴硬回：「在一起兩年，他一直都是懶傻饞呆，日子一眼就能看到頭，這種人不分手，留著過年啊？」林西直爽個性讓網友直讚：「林西的嘴能否借我用用？」、「懟得我通體舒暢。」連宋茜也在微博 寫：「我們林西靠嘴吃飯。」

宋茜與陳星旭劇中是大學初戀，女方狠提分手，八年後重逢，林西成為首席口譯家，肖一成此時已變身AI 智慧翻譯科技公司老闆。前五集兩人針鋒相對，宋茜忍不住在微博截圖肖一成台詞寫：「肖總這樣說前女友壞話不好吧？」陳星旭則用林西「留著過年」的經典語錄回懟：「林總監，妳這樣就好了？」隔空打情罵俏。

「我們的翻譯官」也預告將灑糖，雙方在辦公室調情，肖一成問：「想知道妳今天的口紅是什麼味道？」林西大膽直搗雙唇還親出聲，讓肖一成吞了吞口水還想要，「我沒嘗出來」，轉身撲倒繼續索吻，這段「唇欲吻」讓粉絲直呼甜暈了。劇組更加碼釋出兩人拍攝幕後，陳星旭私下打鬧宋茜，他伸出小指頭要戳對方，女方秒出手要抓但撲空，讓人直呼影片含糖量根本全糖，直接加到100%。