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陳星旭裸身秀碗公胸肌 證明不是假的

娛樂新聞組／綜合報導
陳星旭曬出自己的健身成果。(取材自微博)
陳星旭曬出自己的健身成果。(取材自微博)

因為演出古裝虐戀戲「東宮」走紅的大陸男星陳星旭，2024年一開始，就有兩部新劇開播，他在其中一部「你也有今天」中飾演毒舌律師，他在劇中穿著襯衫，隱約露出大胸肌，沒想到卻被網友質疑「用墊的」，他近日罕見在社交平台曬出裸身照，「大肌肌」引發暴動，疑似在打臉網友。

陳星旭在「你也有今天」飾演毒舌律師「錢恒」，有一場戲是他敞開西裝外套走在路上，白色襯衫隱約現出胸肌，形狀像個大碗公，引來網友留言，「是胖了嗎」、「這種形狀真的是胸肌嗎」。

相關截圖在網上瘋傳後，陳星旭突然上傳自拍照，照片中他罕見露出上半身，只見健壯臂肌、胸肌真正如碗公大，還有一排腹肌，完全沒有贅肉。他還寫道，「記錄一下，健身三年以來最好的狀態」，疑似在回應假胸肌傳聞。

不少粉絲看了紛紛回應，「哥哥這身材真是棒」、「天啊這是我能看的嗎」、「今天是什麼節，福利這麼好」、「是要逼瘋誰」，引發熱議。

其實，陳星旭是童星出身，3歲就被星探發掘，還曾在張藝謀導的「山楂樹之戀」中，飾演男主角竇驍的弟弟，不過，始終沒有讓人留下深刻印象。直到他在「射雕英雄傳」中飾演楊康，以及「東宮」的男主角時，才知名度大開。

據悉，陳星旭在演楊康時，覺得自己太過圓潤腫大，不夠上鏡，怕粉絲看到之後會失望，所以他就開始每天健身，於是練出如今的好身材。

陳星旭隱約露出大胸肌。(取材自微博)
陳星旭隱約露出大胸肌。(取材自微博)

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