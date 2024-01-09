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「仙劍4」遲遲不官宣… 都怪鞠婧禕、陳哲遠搞不定「這件事」？

娛樂新聞組╱即時報導
鞠婧禕(左)、陳哲遠主演的「仙劍奇俠傳4」陷入「番位之爭」。(取材自微博)
鞠婧禕(左)、陳哲遠主演的「仙劍奇俠傳4」陷入「番位之爭」。(取材自微博)

「仙劍奇俠傳」近幾年掀起改編熱潮，鞠婧禕、陳哲遠主演的「仙劍奇俠傳4」還未開播就鬧出了不少爭議，尤其針對男女主角的「番位之爭」更是愈演愈烈。近日，有八卦媒體爆料稱，因為鞠婧禕方面一直在撕番位，所以導致電視劇「仙劍奇俠傳4」一直沒有官宣，引發網友熱議。

據悉，「仙劍奇俠傳4」早在2022年就殺青了，但官方的宣傳物料卻幾乎為零，就連個殺青海報也沒有，熱度明顯比不上後來開拍、由許凱、虞書欣主演的「仙劍六祈今朝」。

有網友爆料，「仙劍奇俠傳4」之所以遲遲未官宣，是因為男女主角「撕番」陷僵局，誰都不願意讓步，片方搞不定合約問題，乾脆銷及對待。

有著空靈臉蛋、清新氣質的鞠婧禕，曾被日本媒體封為「四千年一遇美少女」，傳當初鞠婧禕簽約就是擔任大女主，沒想到被去年與趙露思主演「偷偷藏不住」暴紅的陳哲遠搶咖位。

對此，鞠婧禕方發文否認該傳聞，稱不存在撕番位。鞠婧禕方面的對接表示，「不要一天天明裡暗裡帶節奏了，到底是誰，兩年了作妖不停歇，到底是誰，明裡暗裡帶節奏發日經貼陰暗爬行，上不了檯面的東西，一天天的欺負老實人。」

據了解，電視劇「仙劍奇俠傳4」由鞠婧禕和陳哲遠主演，講述的是韓菱紗、雲天河、柳夢璃和慕容紫英在尋仙的旅途中經歷種種困難和磨煉，悟得「欲修仙道先修人道」的故事。

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