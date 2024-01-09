才傳婚變就有「新歡」？ 劉詩詩被拍到緊緊依偎張雲龍…

劉詩詩和張雲龍的古裝新劇路透照，滿是甜蜜氛圍。(取材自微博)

大陸女星劉詩詩 與台灣男星吳奇隆 ，近日婚變傳聞不斷，但絲毫不影響她的新劇「一念關山」人氣。近日，網上曝光一張劉詩詩和張雲龍的古裝新劇路透照，照片中的她將頭靠在張雲龍肩膀，氛圍甜蜜，引發網友熱議。

劉詩詩與吳奇隆因電視劇「步步驚心」相識相戀，兩人於2015年結婚，怎知，結婚8年多的他們近日頻頻傳出婚變。面對種種傳聞，劉詩詩絲毫不受影響，和劇中CP劉宇寧積極宣傳「一念關山」。不過，「一念關山」下檔才沒多久，劉詩詩就有「新歡」張雲龍，他倆不僅頭靠著頭相依偎，還十指緊扣，含情脈脈。

據悉，這是劉詩詩接演的新劇「狐妖小紅娘竹業篇」，她在劇中飾演女主角「東方淮竹」，至於男主角「王權霸業」則由張雲龍飾演，兩人流出的片段畫面，讓不少網友十分期待。

之前發出定裝照時，劉詩詩一身青衣展現清雅的東方韻味，被網友大讚是「天選淮竹」。後來她劇中黑化的造型仍驚艷網友，大讚她即使黑化還是氣質滿滿。

此外，劉詩詩近日合體「關山小隊」演員們拍攝雜誌封面，包括「于十三」方逸倫、「楊盈」何藍逗、「初月」陳昊宇、「錢昭」王一哲、「孫朗」李歡、「金媚娘」黃夢瑩都到齊了，獨缺男主角劉宇寧及男配角常華森。