「繁花」胡歌西裝火了 新人紛紛訂製同款：想在婚禮上穿

不少男性劇迷都想穿一套「繁花」中「胡歌同款」的西裝結婚。（取材自微博）

王家衛執導的電視劇「繁花 」在社群媒體 瘋狂刷屏，都說「人靠衣裝馬靠鞍」，劇中胡歌 飾演的男主角阿寶，請寧波「紅幫裁縫」量身訂製了一套套西服，讓一位街頭青年改頭換面成了優雅紳士，給觀眾留下了深刻印象，不少劇迷搶著要買胡歌「同款西裝」。

錢江晚報報導，浙江台州一家西服點的店長楊任遠說，「這個星期以來，來店裡看西裝的顧客中已經有七、八位來問胡歌同款西裝能不能做。目前，有三位男顧客下單訂製。」這三位要訂製胡歌同款西裝的顧客都是打算在婚禮上穿的。

不少男性劇迷都想穿一套「繁花」中「胡歌同款」的西裝結婚。（取材自微博）

訂製一套胡歌同款西裝，價格跟著料子走。楊任遠說：「冬天的西裝一般全羊毛料的質感更好，也更挺括，也有用法蘭絨、混紡的，主要看顧客怎麼選擇，一般一套在2000到1萬元(人民幣)不等。」

不過，並非人人都適合訂製胡歌同款西裝。該西服訂製店的裁縫師傅黃振岳說「穿出胡歌這樣效果的不容易，特別是劇中出現的雙排扣的英式西裝，很挑人，沒有美式西裝寬鬆，穿起來會更合身。」

此外，中國第一套西裝、第一套中山裝、第一家西服店、第一部西服理論專著，第一家西服工藝學校，都是由「紅幫裁縫」創立的，「紅幫」也因此成為中國服裝史上影響最大、最深、最久的一個服裝流派。