鄭中基邀約合唱 張學友這原因意外失聯

鄭中基(右)跟張學友（左）很有淵源。（本報資料照片）

鄭中基將在52歲生日2度攻蛋舉辦「Fragments of Wonder」世界巡演，興奮直呼替首場粉絲安插許多驚喜，甚至有望打破此套巡演沒安可的慣例，他大笑稱「那天是我生日嘛」。而他唱紅無數金曲，近來重新錄製打算發行精選輯，竟沒收錄跟張學友合唱的「左右為難」一曲，他透露「學友哥沒有回我電話」。

其實他跟張學友頗有淵源，因為爸爸曾任唱片公司總裁，而且至今唯一加入的後援會就是張學友的「友友俱樂部」，打趣自稱曾是追星族。而張學友當年前往美國錄音就是暫住在他家，鄭中基說那時放暑假，「學友哥看我天天一早就出門，很好奇問我去哪裡，我說去學唱歌，他就跟著來教室，不只上了幾堂課，還在裡面唱歌。」

當時他負責張學友專輯的和聲，因而獲得張學友御用監製歐丁玉的賞識，被叫進去錄音室錄了demo，後來進而出道。他直呼那時根本沒有做好出道的準備，甚至比較想當製作人，「因為歌手很厲害，遙不可及，但只有製作人可以罵歌手，我想說太屌了。」