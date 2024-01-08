我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區補習一條街 矽谷父母的樂與憂

波音737 MAX空中驚魂 飛出去的「艙門」找到了

「繁花」例外 辛芷蕾不講上海話 領悟啥是女人味

娛樂新聞組／綜合報導
出演「繁花」讓辛芷蕾發現了自己身上更多的可能性。（取材自微博）
出演「繁花」讓辛芷蕾發現了自己身上更多的可能性。（取材自微博）

中國女星辛芷蕾曾以宮廷劇「如懿傳」中的「嘉貴妃」一角暴紅，美豔形象深植人心。她近來參演王家衛執導的電視劇「繁花」，透露角色不講上海話，自己頭一次明白什麼是女人味。

新京報報導，37歲的辛芷蕾表示，王家衛告訴過她，「繁花」不是愛情片，也不是商業片，是在講江湖上人情的你來我往，這讓她覺得「繁花」更像一個武俠片。與王家衛的合作讓她感到痛並快樂，但總的來說快樂更多。「導演拍出了我這個年齡最美的一面，沒準也是我整個演藝生涯裡最美的一面。所以過程中的一些所謂的折磨和煎熬都不算什麼了。」

「繁花」劇組大部分都是上海籍演員，用上海話表演，辛芷蕾和她飾演的李李是從頭到尾都說普通話的「例外」。王家衛跟她開玩笑說起過，作為「繁花」裡唯一的北方人，她要肩負起帶著上海以外的觀眾來看「繁花」的重任。

辛芷蕾表示，她倒不會因此有壓力，但能理解導演想要的那種感覺。拍戲的時候，包括導演在內的劇組成員都講上海話，她明顯能感覺到在地域上自己有種融不進去的疏離感和割裂感。但王家衛告訴她，要的就是這種感覺，他不需要李李學說上海話，哪怕李李會講，也不要講。「這跟李李的人物設定有關，她不是來融入的，她是來攪翻黃河路的，是要來讓這裡的人看看北方人是怎麼做生意的。」

在辛芷蕾看來，「繁花」裡的李李不論說話的腔調、走路的方式，還是一顰一笑都跟自己差了十萬八千里。「真實的我並不是那樣的，所以我演大美女的角色其實挺難的。」

辛芷蕾覺得自己跟「繁花」裡的李李並不像，但是心裡想：「導演敢用我演大美女，我為什麼不敢演呢？既然導演選了我，肯定是我身上有他想要呈現的東西。」「繁花」的定妝也給了她很大的信心，完成妝造後她甚至被驚艷到了，沒想到自己原來還可以這麼美。

拍完「繁花」，她跟導演聊天時感慨說，以前只覺得自己是個女的，從來不覺得自己是個女人，演完「繁花」好像頭一次明白什麼是女人味。「感覺我以後走紅毯的時候可以更有女人味了。」

繁花

上一則

溫兆倫、鍾鎮濤出鏡 「繁花」配角藏驚喜

下一則

熱線一句「老公我愛你」 黃曉明新歡遭譏心機女

延伸閱讀

王家衛「繁花」客串演員藏驚喜 兩資深港星掀回憶殺…

王家衛「繁花」客串演員藏驚喜 兩資深港星掀回憶殺…
王家衛「繁花」陳可辛「醬園弄」都在上海拍 直播主緊抓流量密碼

王家衛「繁花」陳可辛「醬園弄」都在上海拍 直播主緊抓流量密碼
王菲自曝拍王家衛電影心境：不知道、不多問、不去想了

王菲自曝拍王家衛電影心境：不知道、不多問、不去想了
拍王家衛電影會被「折磨」？ 王菲昔日訪談 顯露「內心強大」

拍王家衛電影會被「折磨」？ 王菲昔日訪談 顯露「內心強大」

熱門新聞

馬克魯法洛將與昔日好夥伴爭奪小金人。（路透資料照片）

「復仇者聯盟」老成員各自安好？這兩個卻鬥得你死我活

2024-01-01 16:43
曾美慧孜在「繁花」中飾演一名服務生。(取材自微博)

三級片影后驚現王家衞「繁花」… 豐滿身材被觀眾一眼認出

2024-01-04 08:00
周海媚(左)與呂良偉曾經有過一段婚姻。(取材自微博)

呂良偉海上放生感性PO文 網猜：暗自思念舊愛周海媚…

2023-12-31 20:31
胡歌在「繁花」中飾演上海商人寶總。(取材自微博)

胡歌妻子客串「繁花」… 無台詞露臉數秒 被讚：氣質不輸三大女主

2023-12-30 20:33
安琪莉娜裘莉對好萊塢不滿到被傳想要離開。（路透資料照片）

布萊德彼特太紅 好萊塢選邊站 裘莉認敗走人？

2024-01-01 14:39
陳昇唱到落淚。記者王聰賢／攝影

陳昇開唱爆淚 憶故友全場動容

2023-12-31 15:20

超人氣

更多 >
中國人民銀行為何連14個月買進黃金？

中國人民銀行為何連14個月買進黃金？
紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人

紐約「流浪博士」換新衣剪短髮 胡錫進曾酸：不花納稅人錢管美國人
布碌崙華嫗遇專業租霸 誆稱「華人不騙華人」

布碌崙華嫗遇專業租霸 誆稱「華人不騙華人」
102歲楊振寧與小54歲妻結婚20年 這樣喊翁帆 甜死人…

102歲楊振寧與小54歲妻結婚20年 這樣喊翁帆 甜死人…
諷南韓上當 金與正：北韓1發砲彈都沒射 我們是裝的

諷南韓上當 金與正：北韓1發砲彈都沒射 我們是裝的