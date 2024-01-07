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毛華鋒被控性侵 還監控暗戀女子手機

娛樂新聞組／綜合報導
毛華鋒尚未對此事回應。（取材自微博）
毛華鋒尚未對此事回應。（取材自微博）

一名豆瓣女網友發文求助，聲稱遭娛樂圈人猥褻，並指涉事者為「奇蹟再唱」的原唱毛華鋒。該女不僅公開報警回執單，還揭露涉及性騷擾的詳細內容。截至目前，毛華鋒尚未對此回應。粉絲紛紛到他的微博留言：「毛華鋒老師，真的假的趕快出來公告，別讓我們的光消失了。」

港媒報導，根據該女指控，自己持有毛華鋒的個人訊息和地址。兩人多年來一直是朋友，並非情侶關係，但毛華鋒暗戀她。

女子透露，毛華鋒在其家中對她性騷擾，並涉及強姦未遂。當天，毛華鋒以朋友敘舊為由邀請她到家中，由於多年的認識，她未警覺，卻意外遭受對方的性騷。此外，女子在微博指控毛華鋒盜取她所有的個人訊息，還監控她家人的手機，並破解她的私人微信。爆料者表示受害者不只一位，如果屬實將對毛華鋒的演藝事業造成巨大衝擊。

該女並稱，毛華鋒還涉嫌監聽和監控她的手機，甚至在去年10月、11月進行跟蹤，使她的情緒陷入極度崩潰。她向網友求助，希望得到解決的建議。

據報導，女子提供有關性騷擾的詳情，包括報警回執單上顯示的發生時間為去年12月21日。女子在今年1月2日報警，但她並未解釋為何在事發後多日才報案。

據悉，爆料女子自稱1997年出生，毛華鋒則是1976年出生，今年47歲。

性騷擾 微博 微信

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