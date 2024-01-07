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劉德華情牽朱麗蒨36年 曝當年一見鍾情 可「半年不通一個電話」

記者陳建嘉／綜合報導
劉德華被爆當年對朱麗蒨一見鍾情。(取材自微博)
劉德華被爆當年對朱麗蒨一見鍾情。(取材自微博)

劉德華、朱麗蒨一直是香港影視圈讓人津津樂道的銀色夫妻，兩人從交往到結婚已超過36年，婚後育有女兒劉向蕙，但相較於其他明星夫妻，劉德華顯得格外低調，最近馬來西亞資深媒體人葉嘯透露是他牽線兩人，爆料劉德華當年對朱麗蒨一見鍾情，並且透露兩人交往時的甜蜜往事。

葉嘯透露兩人是一見鍾情，初次見面時，朱麗蒨的外型是劉德華鍾意的樣子，「華仔對她可說是一見鍾情，聊了約半小時」，然而劉德華和朱麗蒨一開始並不想公開關係，所以他也一直保持緘默，守著這個秘密，「朱麗蒨是在80年代在我安排下，有機會見到來馬演出的劉德華。」

後來劉德華再度回到吉隆坡，葉嘯到朱麗蒨的餐館用餐，「只見朱麗蒨苦守在電話旁，朱麗樺（朱麗蒨妹妹）悄悄告訴我，她在等劉德華的電話」，電話過沒多久就響，果然是劉德華，葉嘯更形容朱麗蒨當時貌似墜入愛河，一臉甜滋滋的樣子。

而劉德華近日為電影「金手指」受訪也罕見自爆，與朱麗蒨「在兩個不同的地方，可以半年不通一個電話」，也證明彼此的感情不言而喻，然則兩人從1987開始交往，當時兩人就認定對方是自己這一生要在一起的人，朱麗蒨也甘心在他背後當20年的「影子情人」，直到2008年秘密在美國結婚，2012年迎來女兒的誕生。

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