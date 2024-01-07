王菲自曝拍王家衛電影心境：不知道、不多問、不去想了

王菲拍王家衛的「2046」時，從不會多問多想。(取材自豆瓣電影)

香港 導演王家衛拍攝三年的電視劇「繁花 」近日開播了，過去曾有不少演員說過，拍王家衛的電影除了耗時長之外，拍攝期間還會被NG到懷疑人生，很多時候甚至不知道導演想拍什麽，自己又要怎樣演。近日，有網友翻出王菲 多年前的訪問，她在被問到拍王家衛電影時的看法和態度，獲讚「不愧是菲姐」。

王菲1994年曾拍攝王家衛的「重慶森林」，橫掃當年各大影壇獎項，2004年兩人又合作了「2046」，也大獲好評。不過，據傳當年拍片時，王家衛根本沒有給演員劇本。演員關淑怡甚至演完電影「春光乍洩」後，她的戲分竟全部被剪掉，所以有人形容拍王家衛的片會被這位大導演「折磨」。

香港01報導，當年，王菲曾為電影「2046」宣傳時受訪被問到，「你知不知道王家衛想要什麽？」王菲表示，「我不知道，也不會問。我知道他一定明白自己想要的東西就夠了，並選擇完全相信他。」

王菲又被問到，「你拍完自己所有鏡頭後，會不會去想剪出來會是什麼樣？」王菲表示自己從來不會想要知道，也不會多問，因為「拍完就拍完了，接著就等著看囉。」王菲這個答案被形容是收工後就不再想工作，非常灑脫。也有網友說她因內心強大所以不會被「折磨」到。

據悉，王家衛首次與王菲合作，就被她清新脫俗又古靈精怪的表演驚豔，大讚這是他拍過的女演員中最特別的一個，他曾說，「王菲不需要用力去演戲，她很有天賦。她是那種你叫她去做什麼，她就有辦法讓這個角色成為自己的一部分，她很輕鬆地做到了。」