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沒發現本尊站後面？ 肖戰粉絲忙拍廣告牆 網喊：快回頭看啊

娛樂新聞組／即時報導
肖戰這幾年的人氣十分旺。(取材自微博)
肖戰這幾年的人氣十分旺。(取材自微博)

憑藉古裝劇「陳情令」暴紅的大陸人氣男星肖戰，近日悄悄現身上海街頭打卡自己的廣告塗鴉牆，從現場畫面可見，當時有數名粉絲也在拍照，但肖戰從頭到尾都沒被認出，影片讓其他粉絲急得大叫，「你們倒是回頭看看啊」。

肖戰工作室近日在微博上傳一段影片，畫面中，只見肖戰戴著毛帽和口罩，在工作人員的陪同下去打卡自己的廣告塗鴉牆，當他抵達現場時，前面剛好有幾名粉絲在拍照，肖戰於是一邊排隊一邊偷笑，直到順利完成打卡任務，都沒有粉絲上前和他說話。

影片曝光後，許多網友羨慕表示，「正主在面前都不知道」、「怎麼沒給我認出肖戰的機會」、「肖戰還看了她們幾眼」、「肖戰圍觀肖戰粉絲」。

不過，影片中被拍到的粉絲事後於設交平台透露，其實他們早就認出旁邊的男子是肖戰，但因為不是正式的場合，怕打擾到偶像，所以才默默地拍完塗鴉牆就離開。

據悉，肖戰近日進組開拍「後宮甄嬛傳」鄭曉龍執導的新劇「藏海傳」。鄭曉龍透露，肖戰的「優質品質」讓他十分欣賞，此外，鄭曉龍向來非常看重演員台詞功力，而肖戰的原聲台詞一直都備受讚賞，尤其歷經2年舞台劇演出的磨練，更是累積深厚台詞功力，網友推測這正是鄭曉龍相中肖戰演「藏海傳」主因。

肖戰偷偷去打卡自己的廣告塗鴉牆。(取材自微博)
肖戰偷偷去打卡自己的廣告塗鴉牆。(取材自微博)

口罩 台劇 微博

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