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「繁花」唯一例外 辛芷蕾不講上海話、頭一次明白啥是女人味

世界新聞網／輯
出演「繁花」讓辛芷蕾發現了自己身上更多的可能性。（取材自新京報）
出演「繁花」讓辛芷蕾發現了自己身上更多的可能性。（取材自新京報）

中國女星辛芷蕾曾以宮廷劇「如懿傳」中的「嘉貴妃」一角暴紅，美豔形象深植人心。她近來參演王家衛執導的電視劇「繁花」，透露角色不講上海話，自己頭一次明白什麼是女人味。

新京報報導，37歲的辛芷蕾表示，王家衛告訴過她，「繁花」不是愛情片，也不是商業片，是在講江湖上人情的你來我往，這讓她覺得「繁花」更像一個武俠片。與王家衛的合作讓她感到痛並快樂，但總的來說快樂更多。「導演拍出了我這個年齡最美的一面，沒準也是我整個演藝生涯裡最美的一面。所以過程中的一些所謂的折磨和煎熬都不算什麼了。」

「繁花」劇組大部分都是上海籍演員，用上海話表演，辛芷蕾和她飾演的李李是從頭到尾都說普通話的「例外」。王家衛跟她開玩笑說起過，作為「繁花」裡唯一的北方人，她要肩負起帶著上海以外的觀眾來看「繁花」的重任。

辛芷蕾表示，她倒不會因此有壓力，但能理解導演想要的那種感覺。拍戲的時候，包括導演在內的劇組成員都講上海話，她明顯能感覺到在地域上自己有種融不進去的疏離感和割裂感。但王家衛告訴她，要的就是這種感覺，他不需要李李學說上海話，哪怕李李會講，也不要講。「這跟李李的人物設定有關，她不是來融入的，她是來攪翻黃河路的，是要來讓這裡的人看看北方人是怎麼做生意的。」

在辛芷蕾看來，「繁花」裡的李李不論說話的腔調、走路的方式，還是一顰一笑都跟自己差了十萬八千里。「真實的我並不是那樣的，所以我演大美女的角色其實挺難的。」

辛芷蕾覺得自己跟「繁花」裡的李李並不像，但是心裡想：「導演敢用我演大美女，我為什麼不敢演呢？既然導演選了我，肯定是我身上有他想要呈現的東西。」「繁花」的定妝也給了她很大的信心，完成妝造後她甚至被驚艷到了，沒想到自己原來還可以這麼美。

拍完「繁花」，她跟導演聊天時感慨說，以前只覺得自己是個女的，從來不覺得自己是個女人，演完「繁花」好像頭一次明白什麼是女人味。「感覺我以後走紅毯的時候可以更有女人味了。」

繁花

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