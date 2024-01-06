劉德華怎麼了？爆哭2小時 驚撂狠話「我要所有人死」

劉德華（右）在「潛行」飾演大反派，和彭于晏飾演的警察針鋒相對。（圖：華映提供）

金獎影帝「華仔」劉德華監製兼主演新片「潛行」，近日曝光終極預告，揭露華仔的惡人面貌，還發狠撂話：「我要所有人死」。該片集合影帝林家棟、彭于晏、任達華、劉雅瑟、劉俊謙等實力派演員，除了火爆的動作場面，更有不少細膩的文戲。華仔透露片中一場看著小嬰兒流淚的戲，導演關智耀要求極高，讓他一直哭了兩個小時。

片中華仔用網購模式賣毒品 ，還逼著多年好友林家棟幫自己頂罪，更對警察彭于晏及任達華語出威脅。身兼監製的華仔表示，很樂意看到有各種不同題材的劇本出現，不一定非要演出不可，「只有覺得自己可以幫得上忙，讓電影能更好的作品，都可以考慮擔任監製。」

華仔也透露當初收到「潛行」劇本時，覺得看到當年香港 警匪片的初心，「以前警匪片的感情都是比較濃烈的，友情、愛情都很強烈。」勤勞的他更幾乎天天都到拍攝現場盯場，但有些場面只有新人演出時，他會刻意不到現場，怕給予太多壓力，影響對方表現，只透過視訊即時了解現場狀況，相當貼心。

身為監製的華仔親力親為，就連自己也不放過，他透露一場他要抱著小小嬰兒流下眼淚的戲，足足哭了二個多小時，「導演要求比我更高，我要望著那個小嬰兒掉下眼淚，有一次是眼淚滴到我的眼鏡鏡片上了，他立刻表示要再拍一次，要拍到完美的畫面才要停。」已經當爸爸的他表示特效團隊做的小嬰兒效果很好，看了不會出戲，所以能很快投入情緒演出。