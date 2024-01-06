王嘉爾「狀態低迷」吐焦慮心聲 自曝想退居幕後

王嘉爾坦言近幾年的狀態都很低迷。（圖：Harper's BAZAAR提供）

即將在3月邁入30歲的香港 歌手王嘉爾，日前他接受時尚雜誌專訪時，被形容最大的特點是「正常」，包括舉止合宜、性格平和、情緒穩定、敬業、得體...等行為，卻被評價「假」。他說，沒有聽到過有人評價他假，「如果是裝出來的話，總有一天尾巴會出來的」。

王嘉爾繼續表示，大部分時候他沒什麼脾氣，「因為我不在乎。我吃什麼都可以，去哪裡、做什麼我也都可以，但如果觸碰到我很在乎的工作內容，那我忍不了。所以我也有很多情緒，只是碰不到，我就不會不開心」。

王嘉爾這幾年為工作東奔西跑，每天的行程都排得很滿，有時早上醒來，他需要反應一下，自己究竟身在哪個城市。他甚至已經忙到了有些焦慮的地步，只要工作人員一段時間沒出聲音，他就著急地問：「怎麼？出什麼事了？」趕緊拿起手機傳訊息給同事，才發現自己根本停不下來，且沒有生活。

這樣的工作狀態，王嘉爾坦言自己整個人的狀態都很低迷。頻繁出國，來來回回往返酒店，除了演出的時候能夠見到觀眾、見到歌迷，他是開心的，但一回到酒店，「身邊只有我們團隊那幾個人，就開始想很多東西，就會覺得很空虛，覺得什麼都靠不住，只能靠自己」。最開心的時候，第一是和真正朋友共處的時光，第二就是想做的作品完成的時候。