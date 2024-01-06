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郭富城魅力不再？福建開唱「台下空一片」 網曝真實原因

娛樂新聞組／綜合報導
香港天王郭富城開唱，歌迷如癡如醉。(取材自微博)
香港天王郭富城開唱，歌迷如癡如醉。(取材自微博)

香港天王郭富城近日正如火如荼舉行「舞林星傳世界」巡迴演唱會，日前來到福建泉州開唱，不過卻被網友發現門票竟然出現滯銷情況，現場留有大量空位。郭富城於是被嘲天王影響力不再，甚至有一點過氣了。

香港01報導，郭富城身為香港四大天王之一，能唱也能演，這次在泉州開演唱會，他全力以赴賣力唱跳，在台上展現魅力舞王一面，表演十分精采，亦帶動現場歌迷，氣氛火熱。

香港天王郭富城福建開唱，演唱會現場意外出現許多空位。(取材自微博)
香港天王郭富城福建開唱，演唱會現場意外出現許多空位。(取材自微博)

不過，有網友從網上曝光的影片發現，演唱會現場出現大量空座位，而且是從肉眼可見的連續多排位置空了出來，乍看之下確是有一些尷尬。報導指出，不少網友由此推測門票可能出現滯銷，還有人感歎天王影響力似乎不再了。

後來傳出，這些空座位是防撞緩衝區，為了安全而設不對外出售。

無獨有偶，入行25年的香港女星張柏芝入不久前也自爆，被嘲又老又過氣，但她大方回應的態度獲得網友稱讚。

張柏芝早前參加一個綜藝節目時，透露曾有人對她說「過氣了，老了」。其他嘉賓覺得這些話很難聽，但張柏芝卻說，「我覺得很開心，你說我過氣了，就是我曾經享受過最好的時刻。所以我覺得人應該努力，時間不對時，做好自己；時間對的時侯，把握好自己。」

她還說，「不會否定自己，在這一行沒有自信，不管你有多努力，多優秀，都沒用。」正面態度獲得大批網友稱讚。

香港 張柏芝

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