劉詩詩撇婚變傳聞 濃妝網襪變身搖滾歌姬

劉詩詩化身性感搖滾歌姬。（取材自微博）

劉詩詩 與吳奇隆 婚變傳聞甚囂塵上，但她仍不忘為「一念關山」宣傳，今她與劇中「關山小隊」演員們拍攝的雜誌封面出爐，眾人「穿越」組團，劉詩詩化身性感搖滾歌姬，濃妝、網襪超辣造型顛覆古裝美女形象，因造型太帥，網友狂喊「老公」，直呼相當驚艷，劉詩詩也分享照片，並形容：「快樂的拍攝。」

拍攝雜誌的成員除了劉詩詩，還包括「于十三」方逸倫、「楊盈」何藍逗、「初月」陳昊宇、「錢昭」王一哲、「孫朗」李歡、「金媚娘」黃夢瑩，網友失望少了男主角劉宇寧及男配角常華森，而之前傳出因劉宇寧戲分比劉詩詩多，雙方粉絲「開撕」，這次劇中主要「關山小隊」成員幾乎都到齊，卻沒有劉宇寧，不合傳聞再度被網友討論。

關於吳奇隆與劉詩詩婚變傳聞才因一家三口出遊被拍到而解謎，不過有關吳奇隆的微博 留言封鎖了「劉詩詩」、「離婚」、「出軌」等關鍵字仍讓網友十分好奇到底怎麼回事？對此，大陸狗仔「攝影劉大錘」揭發背後祕辛。

之前大批網友發現，只要在吳奇隆微博，留下「劉詩詩」、「離婚」、「出軌」等關鍵字就會被屏蔽（封鎖），無法正常留言，必須加上標點符號或是間隔留言。外界懷疑兩人真的已經如傳言所說離婚。不過劉大錘開直播分析，這一家三口照並非安排好要給大家拍攝婚姻如常的，「肯定是兩口子什麼問題都沒有」，一切都是外界猜測婚變，實際上是兩人生活本來就很低調。