胡歌拍戲傳意外 臉朝地摔落卡車… 暖回：不要怪司機

胡歌拍攝「繁花」時爆意外，摔下卡車。（取材自微博）

胡歌 主演的新劇「繁花 」開播後成績亮眼，近日，一段胡歌拍攝時摔下卡車的影片流出，讓不少粉絲十分心疼。

根據網友上傳的影片中，只見胡歌坐在紙箱上和女主角唐嫣對戲，豈料，車子啟動後，胡歌的身體因為慣性往前一傾，不慎從卡車摔落、臉部朝下，還好頭沒著地，當場傳出不少尖叫聲，工作人員見狀後也立刻衝上前幫忙。

網友透露，胡歌當場表示沒事，僅休息幾分鐘後又返回現場繼續拍戲，還貼心地請大家不要怪罪司機，網友稱讚：「他人真的很好，看面相就是那種很善良的人」。

胡歌坐在紙箱上和女主角唐嫣對戲。（取材自微博） 胡歌身體因為慣性往前一傾，從卡車摔下。（取材自微博） 胡歌不慎從卡車摔下，工作人員見狀後立刻衝上前幫忙。（取材自微博）

胡歌2006年拍攝「射鵰英雄傳」時曾發生車禍，導致他的右臉和右眼都受傷，情況相當危急，經過6個半小時手術，縫了超過100針，才撿回一命。

「繁花」開播後，不只男女主角相關話題不斷，配角也引起不少注意，有觀眾發現，香港 三級片影后曾美慧孜亦有參演，另網友相當驚喜。

曾美慧孜在「繁花」中飾演一名服務生。(取材自微博)

香港01報導，「繁花」中，辛芷蕾飾演的飯店老闆娘李李，在上海最繁華的黃河路開設新飯店，招待商界名流談生意，而其中一位服務生敏敏，竟是由曾主演「三夫」的金像影后曾美慧孜飾演。

曾美慧孜在出場時，豐滿圓潤的「巨無霸」身型馬上便被觀眾認出。敏敏在劇中亦因為襯衫扣子開得極低，露出豐滿上圍被飯店領班投訴，但敏敏不但沒有被責罰，更取代前上司成為領班，辛芷蕾亦霸氣地對她表示，「想賺大錢，要靠腦子，而不是扣子。」