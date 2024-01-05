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王家衛「繁花」卡司一票上海人 網：滬版哈利波特？

世界新聞網／輯
「繁花」啟用一票上海演員。（取材自微博）
「繁花」啟用一票上海演員。（取材自微博）

王家衛執導的首部電視劇「繁花」，由胡歌、馬伊俐 、唐嫣、辛芷蕾為主演，劇情講述由胡歌飾演的上世紀90年代上海人「阿寶」，通過不同的人物命運展現了滿是機遇又鮮活的上海景象。由於「繁花」主演幾乎啟用上海演員，也讓網友笑稱，「沒拍過繁花的上海演員＝沒拍過哈利波特的英國演員」。

電影版「哈利波特」在選角上非常嚴格，由於故事發生在英國，原著作者羅琳堅持全體演員必須是英國血統，使得好多好萊塢大牌想無償參演「哈利波特」都被拒絕了。

如今，看籍貫挑角的現象也出現在「繁花」。四大主演裡，胡歌、馬伊琍和唐嫣都是土生土長的上海人。

「繁花」描寫的80年代也正是胡歌十歲的少年時代，也是少年胡歌對蓬勃發展的上海的印象。

馬伊琍在劇裡飾演玲子，是夜東京飯店的老闆娘。馬伊琍出生於上海，大學也在上海完成，「繁花」的時代是馬伊琍初高中時期，她對那時上海的認識說不定比胡歌更有印象。

唐嫣小時候住在石庫門，據說是最有上海風情的一帶。她在劇裡飾演90年代第一批白領，浦西明珠汪小姐。

那為什麼辛芷蕾不是上海人也能進組呢？因為她飾演的李李，是北方人。辛芷蕾是黑龍江人，剛好符合性格豪爽，生命力旺盛的李李。

其他配角包括陳龍、鄭愷、杜鵑、Papi醬、王菊都是上海人。連網紅papi醬，因為是上海人，都能在劇裡飾演紅菱。

有趣的是，上海人孫儷沒軋上一角，兒子和女兒卻跑來客串了，等等和小花在「繁花」跟著孔祥東學鋼琴。

孫儷的兒子和女兒客串「繁花」。（取材自微博）
孫儷的兒子和女兒客串「繁花」。（取材自微博）

繁花 胡歌 哈利波特

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