野馬變野驢 60歲孫興認愛設計師女友

60歲的孫興曾演出「家有仙妻」、「倚天屠龍記」等戲打響知名度。（記者王聰賢／攝影）

今年60歲的資深演員孫興，曾演出過電視劇「家有仙妻」、「倚天屠龍記」等戲走紅，時隔20年重返台灣。他透露這幾年很想念台灣，他在2019年被拍到和大陸光頭女富商交往，他終於認愛也為對方澄清：「她不是光頭是吋頭啦，她有中文名字叫燕子，英文名叫Oliver。」

再重返台灣演藝圈，孫興已透過經紀人林志遠安排了一輪綜藝節目，他之前和林美貞傳過兩度分分合合，也和大陸女星駱麗娜傳過交往，近期則和大陸女富商過從甚密，問起感情狀況？他笑說：「主餐終於來了，我只結過兩次婚，一次是香港 、一次就是跟林小姐（林美貞）。」目前身邊有伴，就是燕子。他說大陸一直傳燕子是富商讓他很不解，其實對方是小他9歲的服裝設計師，他還開玩笑說：「人生富有，知足常樂就是財富，我們就是互相照顧，暫時沒有結婚的打算。」

他曾在2022年短暫來台拍過電影，燕子也曾跟他來台吃過小吃和去過他喜歡的地方。他說以前自己像匹野馬，但認識燕子後變成野驢，「只有她能讓我笑、讓我快樂。」有媒體好奇她還有沒有一直染頭髮？孫興很幽默：「她一直在變色，我只要她不要變綠色就好。」

孫興目前返台住在林美貞與兒子孫恆的家中，不過兒子目前在加拿大 念大學，林美貞也隨行，兩人巧妙避開，他說和林美貞現在的關係就是朋友和家人，女友燕子不會吃醋，也能接受一個男人必須有自己的理想跟夢想，才活得像自己。他目前住在兒子房間，在兒子房間內無意間發現兒子畢業照，竟然將缺席的自己合成在照片中，孫興說到感動處，現場忍不住哽咽紅了鼻頭。