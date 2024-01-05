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胡歌去年喊不想再拍戲了 「繁花」王家衛責任難逃？

娛樂新聞組／綜合報導
胡歌說自己像參加了「繁花電影學院」。(取材自微博)
胡歌說自己像參加了「繁花電影學院」。(取材自微博)

大陸知名演員胡歌近日在訪談中透露，自己在拍攝電視劇「繁花」的周期長達3年，無論體力還是精神上都感到很疲憊。不少網友看了後紛紛表示，胡歌去年突然在社群平台稱自己不想再演戲的原因，終於找到了。關鍵字也隨之登上熱搜。

胡歌去年突然拋出震撼彈，在深夜發文說，「如果未來五年我不拍戲了，去做一些更有意義的事情，你們應該會支持我的吧？」這篇動態發出後，胡歌一度被粉絲取笑「四十歲的大男人矯情的要死」，但從他的言語中似乎真的透露想要休息了。

近日，隨著「繁花」開播，作為主演的胡歌頻頻接受媒體專訪，他提到，跟王家衛的合作學到很多東西，他會因材施教，但是「整個拍攝周期拉的非常長，無論是體力上還是精神上都會有一個疲憊期」，往往演員感到最疲累時，片場最有精神的就是王家衛，「我們私底下常說他每天到底睡幾個小時？」胡歌說。

胡歌還提到，王家衛不僅在片場要執導，回去還要看劇本、開視訊會議，讓他形容拍這部片不只是工作，更像參加了「繁花電影學院」。

看到胡歌的發言，網友推估胡歌去年在社群平台上說不想再拍戲的時候，大概正在拍「繁花」，還說「原來是王家衛害的」、「原來寶總被『繁花』傷到了」。

此外，香港導演王晶近日在個人社交帳號上發文，評價王家衛導演的新作「繁花」，並稱讚作品裡的角色表演，王晶還表示胡歌讓自己想起了全盛時期的周潤發，「痞痞的瀟灑，十足的派頭，有情有義，言出必行。」

據悉，王晶多年前曾執導電影「賭神」，這部電影也是周潤發的成名作之一。

王家衛執導的電視劇「繁花」，拍攝周期長達3年。(取材自微博)
王家衛執導的電視劇「繁花」，拍攝周期長達3年。(取材自微博)

胡歌 繁花 周潤發

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