進組與楊冪搶角色？趙麗穎新片神速殺青

趙麗穎主演的電影「喬妍的心事」拍攝不到兩個月就殺青。(取材自微博)

大陸女星趙麗穎 主演的電影「喬妍的心事」近日傳出殺青，但有網友發現，這部片實際拍攝時間不到兩個月，如此「神速」引起議論。有網友透露，趙麗穎是為了早些進組「醬園弄」，刻意提前殺青劇，這種說法再度掀起趙麗穎與楊冪 間若隱若現的暗鬥。

「喬妍的心事」講述妹妹在大城市過著外人眼裡光鮮亮麗的生活，年少時同胞姊姊追隨愛人私奔，時隔多年，姊姊突然出現在妹妹生活中，姊妹深情下藏著不為人知的秘密。這部電影被指正式開機時間是11月19日，短短不到2個月就完成了拍攝。

對於拍攝周期如此「神速」，有網友表示，趙麗穎是為了早些進組「醬園弄」，刻意提前殺青劇，而其中原因關乎也有參演「醬園弄」的另一位「85小花」楊冪。

據悉，自從爆出趙麗穎與楊冪都將參演陳可辛導演新片「醬園弄」後，就傳出兩人積極爭取女二角色，但最終消息是女二「蘇青」一角由趙麗穎搶下，楊冪淪為客串女囚犯，疑似咖位遭降格。這個說法引起雙方粉絲開戰。

趙麗穎與楊冪的暗潮湧動，一度讓該片女主角章子怡喪失存在感，引發網友不滿，直言要大家尊重章子怡離婚後的首部作品，也迫使「醬園弄」官方不得不出面發聲，徹底避開趙麗穎與楊冪的名字。