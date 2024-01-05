我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「SUV車撞進大樓」金山銀行遭搶 賊劫走一台ATM

北韓突射200發砲彈 南韓下令延坪島居民緊急避難

戲說從頭／大江大河3開播 王凱完成使命

娛樂新聞組／綜合報導
王凱在「大江大河3」繼續演繹時代青年宋運輝的故事。(取材自微博)
王凱在「大江大河3」繼續演繹時代青年宋運輝的故事。(取材自微博)

孔笙執導的「大江大河」系列前兩部，收視與反應都不俗。在第三部「大江大河之歲月如歌」中，王凱、楊爍、董子健將繼續宋運輝、雷東寶、楊巡的故事，講述他們在改革開放浪潮中的成長和蛻變。

新快報報導，王凱表示，拍攝三部曲跨度六年，劇中他飾演的宋運輝從18歲到40多歲，其命運亦從一路上揚到一波三折，然後再度揚起。

王凱說，第一部把自己放下來，扮演一個農村大學生。到第二部的時候，把自己抬起來，因為宋運輝當廠長了。到了第三部又被打到最基層，整個人先是往下放，後面慢慢揚起來，「我是幸運的，最後一部了，終於要完成宋運輝的使命了。我這個角色是一個比較美好的結局。」

在王凱看來，宋運輝的故事顯示，想要實現自己的人生理想，不只是說說而已，而是要付出實實在在的努力，只有具備堅韌不拔的努力，才能實現自己的人生價值。

另一位主演董子健也透露，在第三部中，自己飾演的楊巡，經歷了從「小楊饅頭」到「小楊石頭」的轉變，「我覺得楊巡有一種打不倒的精神，他無數次的跌倒又無數次非常堅韌爬起來，為了尊嚴，為了家庭，為了媽媽一個承諾」。

總製作人侯鴻亮透露，在第三部中，三個主角的人生可謂是跌宕起伏，究其原因，是因為每個時代都有每個時代人的特徵，每個人都有自己的限制。

上一則

11年失去3弟妹…「新好男孩」尼克哀嘆：徹底心碎了

下一則

媽媽被讚神似高圓圓 徐嬌無奈「為什麼我不像」

延伸閱讀

清華1本科生跨省轉至雙非院校 「逆向轉學」受關注

清華1本科生跨省轉至雙非院校 「逆向轉學」受關注
近4成招聘經理不愛應屆大學生 新冠疫情恐難辭其咎

近4成招聘經理不愛應屆大學生 新冠疫情恐難辭其咎
跨年晚會假唱、跑調不夠看 張天愛、孫怡、喬欣手撕渣男成亮點

跨年晚會假唱、跑調不夠看 張天愛、孫怡、喬欣手撕渣男成亮點
跨年晚會「假唱、跑調」上熱搜…張天愛、孫怡、喬欣手撕渣男成話題

跨年晚會「假唱、跑調」上熱搜…張天愛、孫怡、喬欣手撕渣男成話題

熱門新聞

IU(左)、李善均主演經典韓劇「我的大叔」曾感動無數劇迷。(取材自豆瓣電影)

IU痛失暖大叔 李知勳喊「誰有資格評斷誰」

2023-12-28 01:25
馬克魯法洛將與昔日好夥伴爭奪小金人。（路透資料照片）

「復仇者聯盟」老成員各自安好？這兩個卻鬥得你死我活

2024-01-01 16:43
大陸男星王一博5年前舞蹈動作，被稱是科目三的鼻祖。（取材自微博）

影／陸男星五年前舞蹈被翻出 網：科目三鼻祖

2023-12-29 23:02
胡歌在「繁花」中飾演上海商人寶總。(取材自微博)

胡歌妻子客串「繁花」… 無台詞露臉數秒 被讚：氣質不輸三大女主

2023-12-30 20:33
周海媚(左)與呂良偉曾經有過一段婚姻。(取材自微博)

呂良偉海上放生感性PO文 網猜：暗自思念舊愛周海媚…

2023-12-31 20:31
曾美慧孜在「繁花」中飾演一名服務生。(取材自微博)

三級片影后驚現王家衞「繁花」… 豐滿身材被觀眾一眼認出

2024-01-04 08:00

超人氣

更多 >
三級片影后驚現王家衞「繁花」… 豐滿身材被觀眾一眼認出

三級片影后驚現王家衞「繁花」… 豐滿身材被觀眾一眼認出
請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫

請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫
愛阿華州高中槍擊 17歲槍手自戕身亡 6人中槍1死5傷

愛阿華州高中槍擊 17歲槍手自戕身亡 6人中槍1死5傷
這種垃圾食物風行全美 心臟科醫生絕不吃

這種垃圾食物風行全美 心臟科醫生絕不吃
不是401（k）雇主撥款 員工最想要的福利是這個

不是401（k）雇主撥款 員工最想要的福利是這個