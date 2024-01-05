戲說從頭／大江大河3開播 王凱完成使命

王凱在「大江大河3」繼續演繹時代青年宋運輝的故事。(取材自微博)

孔笙執導的「大江大河」系列前兩部，收視與反應都不俗。在第三部「大江大河之歲月如歌」中，王凱、楊爍、董子健將繼續宋運輝、雷東寶、楊巡的故事，講述他們在改革開放浪潮中的成長和蛻變。

新快報報導，王凱表示，拍攝三部曲跨度六年，劇中他飾演的宋運輝從18歲到40多歲，其命運亦從一路上揚到一波三折，然後再度揚起。

王凱說，第一部把自己放下來，扮演一個農村大學生。到第二部的時候，把自己抬起來，因為宋運輝當廠長了。到了第三部又被打到最基層，整個人先是往下放，後面慢慢揚起來，「我是幸運的，最後一部了，終於要完成宋運輝的使命了。我這個角色是一個比較美好的結局。」

在王凱看來，宋運輝的故事顯示，想要實現自己的人生理想，不只是說說而已，而是要付出實實在在的努力，只有具備堅韌不拔的努力，才能實現自己的人生價值。

另一位主演董子健也透露，在第三部中，自己飾演的楊巡，經歷了從「小楊饅頭」到「小楊石頭」的轉變，「我覺得楊巡有一種打不倒的精神，他無數次的跌倒又無數次非常堅韌爬起來，為了尊嚴，為了家庭，為了媽媽一個承諾」。

總製作人侯鴻亮透露，在第三部中，三個主角的人生可謂是跌宕起伏，究其原因，是因為每個時代都有每個時代人的特徵，每個人都有自己的限制。