我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

投資曼哈頓哈德遜廣場套牢 華人移民抗議

犯罪降 襲警增 亞當斯：紐約市處在十字路口

天王魅力不再？ 郭富城泉州開唱 台下驚見不少空位

娛樂新聞組／即時報導
香港天王郭富城開唱，歌迷如癡如醉。(取材自微博)
香港天王郭富城開唱，歌迷如癡如醉。(取材自微博)

香港天王郭富城近日正如火如荼舉行「舞林星傳世界」巡迴演唱會，日前來到福建泉州開唱，不過卻被網友發現門票竟然出現滯銷情況，現場留有大量空位。郭富城於是被嘲天王影響力不再，甚至有一點過氣了。

香港01報導，郭富城身為香港四大天王之一，能唱也能演，這次在泉州開演唱會，他全力以赴賣力唱跳，在台上展現魅力舞王一面，表演十分精采，亦帶動現場歌迷，氣氛火熱。

不過，有網友從網上曝光的影片發現，演唱會現場出現大量空座位，而且是從肉眼可見的連續多排位置空了出來，乍看之下確是有一些尷尬。報導指出，不少網友由此推測門票可能出現滯銷，還有人感歎天王影響力似乎不再了。甚至有人指出，儘管郭富城名氣很大，可是他唱歌的水平的確一般。

無獨有偶，入行25年的香港女星張柏芝入不久前也自爆，被嘲又老又過氣，但她大方回應的態度獲得網友稱讚。

張柏芝早前參加一個綜藝節目時，透露曾有人對她說「過氣了，老了」。其他嘉賓覺得這些話很難聽，但張柏芝卻說：，「我覺得很開心，你說我過氣了，就是我曾經享受過最好的時刻。所以我覺得人應該努力，時間不對時，做好自己；時間對的時侯，把握好自己。」

她還說，「不會否定自己，在這一行沒有自信，不管你有多努力，多優秀，都沒用。」正面態度獲得大批網友稱讚。

演唱會現場意外出現許多空位。(取材自微博)
演唱會現場意外出現許多空位。(取材自微博)

香港 張柏芝

上一則

吳奇隆為何「封鎖劉詩詩」關鍵字？狗仔不忍全說了

延伸閱讀

范冰冰又戀愛了？爆和富商新歡在香港跨年

范冰冰又戀愛了？爆和富商新歡在香港跨年
香港維港海底發現35種珊瑚物種 擁5個重要底棲生境

香港維港海底發現35種珊瑚物種 擁5個重要底棲生境
香港3.7%中學生想自殺 1.6%試圖輕生

香港3.7%中學生想自殺 1.6%試圖輕生
58歲天王吃宵夜被捕獲 打扮年輕獲讚：亞洲洲草

58歲天王吃宵夜被捕獲 打扮年輕獲讚：亞洲洲草

熱門新聞

IU(左)、李善均主演經典韓劇「我的大叔」曾感動無數劇迷。(取材自豆瓣電影)

IU痛失暖大叔 李知勳喊「誰有資格評斷誰」

2023-12-28 01:25
馬克魯法洛將與昔日好夥伴爭奪小金人。（路透資料照片）

「復仇者聯盟」老成員各自安好？這兩個卻鬥得你死我活

2024-01-01 16:43
大陸男星王一博5年前舞蹈動作，被稱是科目三的鼻祖。（取材自微博）

影／陸男星五年前舞蹈被翻出 網：科目三鼻祖

2023-12-29 23:02
胡歌在「繁花」中飾演上海商人寶總。(取材自微博)

胡歌妻子客串「繁花」… 無台詞露臉數秒 被讚：氣質不輸三大女主

2023-12-30 20:33
曾美慧孜在「繁花」中飾演一名服務生。(取材自微博)

三級片影后驚現王家衞「繁花」… 豐滿身材被觀眾一眼認出

2024-01-04 08:00
周海媚(左)與呂良偉曾經有過一段婚姻。(取材自微博)

呂良偉海上放生感性PO文 網猜：暗自思念舊愛周海媚…

2023-12-31 20:31

超人氣

更多 >
四血型「最好相處」排行榜 B型人見人愛、這血型需要花時間靠近

四血型「最好相處」排行榜 B型人見人愛、這血型需要花時間靠近
這種垃圾食物風行全美 心臟科醫生絕不吃

這種垃圾食物風行全美 心臟科醫生絕不吃
請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫

請求從輕發落遭拒...被告飆髒話飛撲法官 旁聽者驚嚇尖叫
愛阿華州高中槍擊 17歲槍手自戕身亡 6人中槍1死5傷

愛阿華州高中槍擊 17歲槍手自戕身亡 6人中槍1死5傷
不是401（k）雇主撥款 員工最想要的福利是這個

不是401（k）雇主撥款 員工最想要的福利是這個