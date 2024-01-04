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假戲真做？李一桐、畢雯珺曬照洩「蜜」

娛樂新聞組／綜合報導
李一桐抱著寵物拍照，背景疑似同一棵聖誕樹，連窗簾也神似。（取材自微博）
李一桐抱著寵物拍照，背景疑似同一棵聖誕樹，連窗簾也神似。（取材自微博）

中國女星李一桐2023年2月與新生代男星畢雯珺主演古裝劇「九霄寒夜暖」，CP感爆棚，兩人日前曬出的照片裡，網友發現竟有三個共同點，不僅窗簾和地板十分相似，就連聖誕樹也疑似是同款，懷疑兩人熱戀中。

李一桐雖然比畢雯珺大七歲，但兩人在「九霄寒夜暖」親密肢體接觸不斷，甜度爆表，戲外也不時撒糖，不僅同遊樂園，畢在直播時還無預警地送她迪士尼娃娃。兩人在宣傳期多次被曝戀情傳聞，但雙方均沒有正式回應；隨著該劇播畢，這段緋聞也不了了之。

這次兩人不約而同曬照被發現「三個破綻」後，該劇粉絲紛紛留言：「我粉的CP成真了！」、「想不到還能見到『九霄寒夜暖』CP的交往消息，超級開心！」不過，也有粉絲不認同，「服了，本是兩位藝人營業照顧粉絲，非要把他倆拉進來」、「左邊那棵最上層有兩層，李的只有一層，不是同一款」，但被反駁：「李一桐和畢雯珺的聖誕樹就是同一棵，只不過為了避嫌，取下來了一層，裝作不一樣。」

李一桐出道多年，緋聞不多，這兩年參演的「蒼蘭訣」、「狂飆」都成爆款陸劇。畢雯珺187公分身高和高顏值受到外界關注，曾演出「漂亮書生」、「小女霓裳」、「世界微塵裡」等網劇。

畢雯珺穿著紅色毛衣的聖誕樹，被網友認為是同一棵。（取材自微博）
畢雯珺穿著紅色毛衣的聖誕樹，被網友認為是同一棵。（取材自微博）

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