才爆屏蔽劉詩詩 吳奇隆夫妻合體畫面曝光

吳奇隆與劉詩詩結婚8年，屢被傳離婚。（取材自微博）

吳奇隆 與劉詩詩 2015年結婚至今，不斷傳出兩人要離婚的消息，稍早有狗仔爆料兩人會離婚的原因是有粉絲拍到吳奇隆與助理穿同款的情侶裝；日前有網友發現吳奇隆的微博 留言區將「劉詩詩、出軌、離婚」設為封鎖字詞，不過中國狗仔曝光兩人帶著兒子外出散步的畫面，粉碎婚變傳言。

有網友在元旦時到吳奇隆微博下留言祝福他和妻子劉詩詩，怎料卻無法發出去，只要打上「劉詩詩」三字就不能發文，似乎被設為屏蔽關鍵字。網友們得知後紛紛到吳奇隆留言區做測試，發現若內容帶有「劉詩詩」、「離婚」、「出軌」等字詞，留言就會被屏蔽，然而提及吳奇隆前妻「馬雅舒」卻不受影響，再度引發婚變揣測。

有網友忍不住驚呼「真離了啊哥」、「老大你說句話啊，我們四曦（指四爺若曦）be了嗎」，但也有網友認為「看看樂子就好了～別什麼都當真」、「天天在人家評論區發要劉詩詩離婚，人家不屏蔽等著你們膈應啊」、「誰沒事屏蔽自己老婆名字」；有人還發現吳奇隆隔天上線後，屏蔽詞多了「爺寶」，似乎也不滿意這個暱稱。而兩人的粉絲都各自護主，希望大家多關注工作，離私生活遠一點。

婚變傳言鬧了多天，有八卦媒體卻拍到兩人一起帶著兒子外出畫面。

據新浪娛樂報導，中國狗仔「酷哥追星日記」釋出影片，劉詩詩負責抱兒子，吳奇隆提著東西，夫妻倆坐上車後，吳奇隆拿出手機與劉詩詩聊天，還不時將手機遞給劉詩詩看，隱約可見他左手無名指戴著戒指，一家三口低調幸福，後來助理坐上副駕駛座，吳奇隆便開車載一行人離開。